Es argentino, viajó a Nueva Zelanda y consiguió trabajo sin saber inglés

Lo peculiar de este video es que el muchacho no sabe de qué trabaja. Al no poder comunicarse con sus superiores por hablar diferentes idiomas, desconoce el cargo que ocupa. Entérate más sobre el caso de este argentino en Nueva Zelanda.

La historia del argentino que consiguió trabajo en Nueva Zelanda sin saber inglés

"Ahora me convertí en el famoso policía de tránsito, seguridad ciudadana o como lo quieran llamar. Algo tengo que hacer, pero no sé qué caraj... No entendí nada de lo que me dijo el supervisor. Así que acá estoy", cuenta.

Sin embargo, habiendo pasado 1 hora de comenzar su trabajo comentó: "Ahí entendí lo que tengo que hacer. Tengo que chequear que los autos tengan las cadenas puestas en las ruedas. Eso era todo".

"Jajaja para los que decían que irse a otro país sin saber el idioma es volverse seguro" fue uno de los comentarios que recibió el video.

Cómo es emigrar a Nueva Zelanda

Este país ocupa el quinto lugar en el ranking de "mayor prosperidad económica", por ende es una excelente opción para quienes busquen migrar a otro sitio.

Además de esa ventana, tambien es conveniente gracias a su gran sistema de salud. Y junto a los bajos niveles de pobreza e inseguridad se vuelve un lugar deseado por muchos argentinos.

Cuál es el salario mínimo en Nueva Zelanda

El salario mínimo de este país en 2023 es de 21,20 NZD (u$s 13,12) por hora. Es decir que en una jornada laboral de 40 horas semanales, corresponde a 3392 NZD (u$s 2100) mensuales.

Cuáles son los empleos más buscados en Nueva Zelanda

