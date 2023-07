Es argentina, se mudó a Estados Unidos y contó una increíble mala experiencia en su primer trabajo

La usuaria de las redes sociales, que se identifica como @ugcmariabelen , publicó un video en el que explicó lo sucedido y el relato estremeció a más de uno. En el video cuenta que su exjefa la odiaba y cómo fue la relación tóxica que tuvo con ella. "No quería ni verme" , aseguró María Belén. Mira el video.

El video de la argentina que contó su experiencia en su primer trabajo en Estados Unidos

En el video, que rápidamente se hizo viral, María Belén relató: “Siempre que se enojaba conmigo, me trataba mal, era muy cortante, era muy seca. No aguantaba verme, escucharme, no quería hablar conmigo. Hasta que se enojaba tanto que explotaba”.

La argentina explicó que cuando trabajaba de niñera, su exjefa le preguntó si conocía a determinada persona luego de encontrar una tarjeta en el auto. En el video, que superó las 500 mil reproducciones, @ugcmariabelen narró: “Saca algo del bolsillo y tira en la mesa una tarjeta”, creyendo que se había apoderado de la tarjeta. Además, la exjefa creyó que María Belén había tenido relaciones sexuales en el asiento delantero del auto, o que le había prestado el auto a un extraño y término cayéndosele el plástico del banco.

“Yo no puedo creer como esta mujer se inventaba historias en su cabeza, yo tenía que ir aclarándole cómo eran las cosas, es increíble”, recordó. Por otro lado, María Belén le mostró los contactos de su celular y los seguidores de redes sociales, para demostrarle que no conocía a esa persona.

El video que alcanzó los 25 mil "likes" se llenó de comentarios como: “Flaca fuiste la cenicienta”, “Qué tales ovarios para resistir a una vieja loca de EE.UU. Se creen ‘diosas’”, “Fuiste la mucama más respetuosa, mis respetos”, “Por eso hay que hacerse respetar si no vales verga”.