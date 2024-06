En medio de la represión en el Congreso, fuerzas federales atacaron a una jubilada con gas pimienta

Sin poder abrir los ojos y limpiándose con un pañuelo, la mujer brindó su testimonio en el móvil de Lautaro Maislin para De Una por C5N. "Quiero recuperar mi celular porque me empujaron. Ahora me dicen que es Gendarmería, para mí era un chica policía con el escudo", contó.

"Empujaron y se me cayó. La chica se agachó y, cuando me lo iba a alcanzar, un compañero de ella me tiró gas. Pero yo sé quién es, le vi la cara. Nos empezaron a correr", relató la jubilada, que hasta ese momento no había podido recuperar su teléfono.

A su alrededor, varios manifestantes eran atendidos por personal del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). Minutos antes, la misma ONG asistió a los diputados Eduardo Valdés, Carlos Castagneto, Luis Basterra, Carolina Yutrovic y Juan Manuel Pedrini, de Unión por la Patria.

Los uniformados realizaban un doble cordón para rodear el edificio parlamentario y arrojaron gases lacrimógenos contra los manifestantes en la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia, donde se produjeron forcejeos. Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería y Prefectura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

Unión por la Patria repudió la represión a diputados y manifestantes en la plaza del Congreso

Senadores y diputados de Unión por la Patria denunciaron la represión en los alrededores del Congreso mientras en el Senado se debate la Ley Bases y el paquete fiscal del oficialismo.

Fuerzas de seguridad tiraron gas pimienta y avanzaron sobre los manifestantes para no dejarlos llegar a la plaza del Congreso, donde se concentraron sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y autoconvocados para oponerse a los proyectos del Gobierno. Cuatro legisladores debieron ser asistidos por quemaduras por gas lacrimógeno.

"Están por declararle la guerra al pueblo argentino. Es un día muy triste para la democracia. Más allá de lo que pase dentro del Senado, lo que está pasando afuera es terrible. Si ustedes recorren la manifestación la gente está llorando y pidiendo que terminen con esto. Está asustada y está triste. Es muy duro", aseguró la diputada Cecilia Moreau.

Por su parte, el diputado Germán Martínez expresó: "Es una locura lo que está ocurriendo. Cuando estaba totalmente tranquilo, el tránsito de los diputados avanzaba hacia la Plaza de los dos Congresos, armaron un cordón primero con prefectura y luego con la federal con gases. absolutamente innecesario", indicó.