La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

A los coaches principales se le sumarán cuatro figuras, que participarán de algunos programas para llevar conocimiento a los nuevos talentos.

¿Qué artistas se sumarán al jurado?

Redes sociales

Las batallas en La Voz Argentina 2025 llega a su fin y comienzan los knockouts, que es la etapa donde dos participantes del mismo equipo cantan dos canciones diferentes. Para esto, se incorporarán cuatro figuras para que ayuden a las decisiones al jurado titular.

Nico Occhiato se robó un participante.
En esta etapa del programa, dos participantes del mismo equipo cantan una misma canción y el coach correspondiente elige quién es el que pasa a la siguiente ronda. Allí, en la elección de canciones y consejos acompañan cuatro artistas, pero solo en la preparación, es decir, no asisten a las galas.

Con Luck Ra está La Joaqui, con Lali está Dillom, con Miranda! está Valeria Lynch y con Soledad está Yami Safdie. Cada uno de los coaches tiene que tener un tope de participantes para pasar a la próxima fase que es donde incorporarán a otros artistas.

La Voz Argentina 2025

En los knockouts, Luck Ra tendrá como coach ayudante a Cazzu, mientras que Miranda! tendrá a Emmanuel Horvilleur, Lali incorporará a Zoe Gotusso y Soledad tendrá el honor de recibir al Chaqueño Palavecino.

En esta etapa, los participantes cantarán dos canciones diferentes y el jurado correspondiente deberá decidir quién de los dos queda en su equipo. Eso será por algunas semanas hasta pasar a la etapa de los playoffs.

Fuerte polémica en La Voz Argentina 2025 con Lali Espósito: tuvo que intervenir la producción

Las reglas en La Voz Argentina fueron advertidas por el conductor Nico Occhiato desde el principio del programa, pero la artista Lali Espósito decidió romperlas y la producción tuvo que salir a aclarar las consecuencias que le traerá a la misma artista en la próxima instancia. ¿Qué pasó?

Santiago Maluendez y Emiliano Villagra se enfrentaron por el Team Miranda!. Entonces, entonaron Por qué cantamos y recibieron los aplausos y las felicitaciones de todos los jurados, además de la ovación de la gente presente. Por ese motivo, sus coaches demoraron en la decisión.

Embed

Juliana Gattas y Ale Sergi decidieron quedarse con Santiago y dejaron eliminado a Emiliano. Ante esto, Lali decidió robarse al jugador, pero ¡no podía! porque ya había tomado a los dos participantes permitidos en esa instancia. Esto indicaba que era un tercer robo. Sin embargo, ni Nico Occhiato ni los jurados se dieron cuenta que era el tercer "robo" de Lali en la jornada.

Por otra parte, diferente fue la situación de cuando Luck Ra decidió salvar dos participantes en dos ocasiones distintas. Allí se le informó que no estaba permitido, pero que se le hacía una excepción a la regla. Pero los que sí notaron la situación fueron Sofi Martínez y Santi Talledo, quienes realizan la reacción en vivo del programa por Luzu TV, por eso llamaron a Diego Núñez, productor ejecutivo de La Voz y explicó toda la situación.

