Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven para "Otro viernes de locos": ¿es una secuela efectiva? 22 años después, regresa una de las comedias más recordadas de Disney, con la vuelta de la icónica dupla… y esta vez, con nuevas generaciones y más caos. Camila Olivera









Lee Curtis y Lohan vuelven a compartir pantalla como madre e hija para Otro viernes de locos (2025).

Un viernes de locos (2003) fue una de esas películas que marcaron a toda una generación. El éxito de Disney protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, en el rol de madre e hija, fue un éxito total en aquella época y ha sido “rewatcheado” por los millenials incontables veces hasta el día de la fecha. Ahora, 22 años después, llega a los cines Otro viernes de locos, la secuela que retoma la historia de Anna y Tess Coleman, pero esta vez con nuevos integrantes en la familia y, por ende, nuevos líos y cambios de cuerpos. ¿Está a la altura del clásico?

La historia vuelve a centrarse en Tess (Jamie Lee Curtis) y Anna (Lindsay Lohan). Ahora Anna tiene una hija, Harper (Julia Butters), y una futura hijastra, Lily (Sophia Hammons). En medio de las inevitables complicaciones que surgen al unir dos familias, ambas descubrirán que un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar.

Freakier Friday | Cambio de cuerpos Con nuevos personajes y enredos familiares, la historia retoma el clásico intercambio de cuerpos: ahora no sólo afecta a Anna y Tess, sino también a su hija Harper y su futura hijastra, Lily. Hacer una buena secuela de una película tan querida no es fácil… y, sorprendentemente, Otro viernes de locos lo logra. Es de esas producciones que logran transportarte a su versión original, con un toque nostálgico que no se siente para nada forzado. Claro está, que es gracias a que la química entre Curtis y Lohan sigue intacta: transmiten naturalidad y una conexión tan creíble que parece que hubieran compartido toda una vida como madre e hija.

Juntas vuelven a estar en su mejor versión. Jamie Lee Curtis vuelve a darlo todo, más potenciada que nunca. Lindsay Lohan, por su parte, se redime y brilla en su regreso al cine, tras años de ausencia y apariciones esporádicas desde su vuelta; está claro que esta vez es su momento y lo aprovecha al máximo. En tanto, el resto del elenco acompaña muy bien; son un gran complemento para la trama y las cuatro juntas logran un combo explosivo que provoca una carcajada tras otra.

Otro punto a favor es el soundtrack –que, aunque no supera al original, está muy bien elegido– y la dirección. En este último aspecto había cierta inquietud, porque Mark Waters –quien estuvo a cargo de la versión de 2003 y de Mean Girls (2004)– no regresaba. Pero Nisha Ganatra entendió todo: captó perfectamente la esencia de la primera y les dio a los fanáticos lo que esperaban. Sí hay que destacar que se presentan algunos huecos en el guion, pero aun así logra ser muy entretenida, se aggiorna a la época y es comiquísima. Y sobre todo, demuestra que este tipo de historias no envejecen nunca.

Freakier Friday | Jake y Anna La película es un constante fan service y cuenta con la vuelta de personajes queridísimos como Jake (Chad Michael Murray). Además, esta secuela es un festival de guiños para los fans: un cameo inesperado, vueltas de personajes queridísimos (y giros divertidos con algunos de ellos) y buenos momentos que remiten al pasado. Es, sin duda alguna, un fan service constante. En resumen, Otro viernes de locos es una secuela efectiva, cargada de nostalgia y momentos divertidos, que va a dejar a más de un fanático contento. La película se estrena en los cines este jueves 7 de agosto.