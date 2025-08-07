Regresa "Un día en la vida", con Alexia Toumikian: charlas profundas y confesiones inesperadas El ciclo se emitirá los domingos a la medianoche, con conversaciones que prometen ir a fondo en la vida de cada uno de los entrevistados.







Un día en la vida, el ciclo de Alexia Toumikian, regresa a C5N. Redes sociales

El ciclo Un día en la vida regresa a la programación de C5N con una nueva temporada cargada de emociones, charlas profundas y confesiones inesperadas. El programa conducido por Alexia Toumikian se emitirá todos los domingos a la medianoche.

Esta propuesta se caracteriza por ofrecer una mirada diferente a las historias de vida de figuras reconocidas que tienen mucho para contar. A través de un formato sin guion, el programa logra un tono auténtico y cercano que invita a reflexionar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1953467916684239297&partner=&hide_thread=false Este domingo a la medianoche | Vuelve #UnDíaEnLaVida con Alexia Toumikian pic.twitter.com/Lu4bXzSUKu — C5N (@C5N) August 7, 2025 "Un día en la vida" se destaca por su capacidad de generar diálogos sinceros, donde no hay lugar para máscaras ni discursos prefabricados. Cada domingo la propuesta es un viaje emocional que explora momentos clave en la vida de los entrevistados.

La nueva etapa redobla la apuesta del envío: historias con naturalidad y profundidad, una cita imperdible.