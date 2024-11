Emiliano Pinsón: "El autoritarismo del Gobierno es una falta de respeto a los argentinos"

El periodista lucha contra una clase de Parkinson que no está estudiado y no se sabe cómo se desarrolla.

Aseguró que el mensaje para denunciar a quienes ejercen el derecho constitucional de hacer una medida de fuerza "da miedo": "Me hace acordar a una serie previa a la Segunda Guerra Mundial donde se obligaba a denunciar por parlantes o panfletos, no me gusta".

"Si hay paro, al que va a laburar no deberían pasarle la llegada tarde ni sacarle el presentismo. Cuando paran se ven las miserias", reflexionó.

Emiliano Pinsón, sobre Diego Maradona

Pinsón opinó sobre Diego Maradona a días de su cumpleaños 64: "Cuando falleció Diego me puse a llorar sin saber que lo quería tanto. A los cuarentones y cincuentones nos lleva a los tiempos en los que fuimos felices". Ahora la gente más joven la gente ve a (Lionel) Messi como el mejor jugador. Pero Diego era un todo. No lo quiero comparar con Messi pero Diego fue más por la devoción que genera".

"Estuve en Nápoles, viajé con mi hija, hice la gran argenta y me puse la camiseta blanca y celeste y todos me preguntaban por Diego", recordó.

"Maradona metía el IVA en cada una de las anécdotas y uno lo sabía. No lo traté mucho, pero si jugamos al fútbol tenis en el canal Fox Sport... Una vez me reclamó que no le hice una nota 'Eh Pinsón, no me haces la nota' me dijo", y todavía le parece insólito que el Diez supiera su apellido.

Embed

Emiliano Pinsón y la fama de Franco Colapinto: "Este pibe tiene algo"

Pinsón destacó el fanatismo de los argentinos por Franco Colapinto por su desempeño en la Fórmula 1: "Vemos a este pibe que con un Siam Di Tella arranca y más o menos la pelea. Es una hermano macana. Algo tiene. Vamos con calma", pidió.

Hablo de su infancia con el automovilismo cuando la Argentina seguía la carrera del "Lole" Reuteman: "Nosotros los más ahora somos grandes parábamos para ver a (Carlos) Reuteman, así lo hacíamos con mi viejo los domingos a la mañana".