Primera Marcha del Orgullo en la era Milei: una multitud celebró en las calles, con fuertes reclamos al Gobierno

"No hay libertad sin derechos ni políticas públicas" y "No hay libertad con ajuste y represión" fueron los lemas de la movilización de este año, junto con el reclamo de "Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya".

Las consignas apuntaron directamente a Milei, que en su primer año de gobierno disolvió organismos como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el instituto contra la discriminación (Inadi) y recortó fondos en políticas públicas y de salud reproductiva en el marco de su plan "motosierra", para conseguir el tan ansiado superávit fiscal.

marcha del orgullo NA/Mariano Sánchez

"Orgullo es libertad. Es una época donde parece que confunden la libertad con otra cosa. Un gobierno que baja línea diciendo que somos como piojosos... Eso no es libertad. Lo que buscan es provocar. Hay que estar atentos y luchar más que nunca", aseguró Maxi, un militante que viajó desde Córdoba especialmente para la marcha.

"Venimos a reivindicar la lucha de muchos años por los derechos adquiridos y que no podemos dejar que nos arrebaten. Estamos más que presentes hoy, acompañando al colectivo y a toda la sociedad. Es super importante que hoy nos reunamos y estemos más presentes que nunca", señaló Legon Queen.

"Hay mucha hostilidad hoy en día, mucha reivindicación por formas que no corresponden después de tanta lucha. Que no nos olvidemos, que tengamos memoria por todo lo que vivimos y atravesamos. No queremos volver para atrás. Es importante que estemos en las calles resistiendo y haciéndonos visibles", agregó.

Una fuerte defensa a los derechos adquiridos frente a la amenaza del gobierno de javier Milei

Argentina cuenta en su historial con algunos hitos que la convirtieron en punta de lanza en conquista de derechos: fue el primer país en Latinoamérica en obtener la legalidad del matrimonio igualitario y vio hacerse realidad la Ley de Identidad de Género, la inclusión de las parejas homoparentales en la Ley de Reproducción Asistida y la promoción del acceso a un empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.

Estas victorias, solo por mencionar algunas, se lograron gracias al trabajo arduo de militantes y referentes que hicieron fuerza para que la sociedad argentina sea, al menos en lo legislativo, más justa. Pero principalmente se materializaron gracias a la presencia en las calles.

"Es una marcha muy particular por el contexto actual. Vamos a marchar como una respuesta política, con una propuesta política y como un gran ejercicio y urgencia de visibilidad. Existimos, resistimos, estamos y estaremos", declaró el activista LGBT+ Lucas Gutiérrez a la agencia AFP en la previa de la marcha. "Desde el Gobierno repiten insultos contra las personas de la diversidad sin ningún prurito", agregó.

marcha del orgullo NA/Mariano Sánchez

El Frente por la Salud de Personas con VIH, hepatitis y tuberculosis alertó en un comunicado que el presupuesto presentado por el oficialismo para 2025, que está en tratamiento en el Congreso, prevé un recorte del 76% para la respuesta al VIH, hepatitis virales, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis.

"Durante 2024, a causa de la paralización de compras públicas, venimos enfrentando faltantes de algunos medicamentos, lo que ha provocado cambios forzados de tratamientos, faltantes de preservativos, como así también falta de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos fundamentales para el monitoreo de la efectividad y seguridad de los tratamientos", señala el comunicado.

Al margen de la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del INADI, y de los recortes a los fondos para políticas públicas y de salud reproductiva, los ataques verbales de funcionarios del Gobierno a la comunidad LGBT+ son una constante.

En noviembre de 2023, cuando todavía no había asumido como canciller, Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con la pediculosis.

marcha del orgullo NA/Mariano Sánchez

"Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", dijo Mondino al periodista Luis Novaresio.

En agosto de este año, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo en el Congreso que su gobierno rechazaba "la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología", declaraciones que fueron repudiadas por buena parte del arco político.

La Federación Argentina LGBT+ rechazó entonces los dichos de un ministro que "debería estar protegiendo" los derechos humanos fundamentales "en vez de vulnerarlos".

Solidaridad y apoyo internacional a la comunidad LGBTQ+

Representantes de 29 embajadas en Argentina, entre ellas las de Estados Unidos, Alemania y Francia, publicaron una carta para expresar su "solidaridad y apoyo" a la comunidad LGBTIQ+.

"Los derechos humanos y los principios de dignidad e igualdad de las personas son universales. Los derechos humanos rigen para todas las personas, sin excepción alguna. Amparan a las personas LGBTQ+ al igual que a todas las demás... Somos aliados de todas las personas que desean ser quienes son y amar a quienes aman", indica el texto.

Los representantes de las misiones diplomáticas en Argentina advirtieron que "numerosas comunidades y personas de todo el mundo sufren cada vez más las consecuencias del aumento de la hostilidad, la desinformación y la fobia dirigidas en su contra en forma virtual o en persona a causa de su orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales".

"Los ‘Diplomáticos por la igualdad’ declaramos que la protección de los derechos humanos es esencial para fortalecer la cohesión social, el bienestar de nuestra ciudadanías y nuestras democracias. Por lo tanto, manifestaremos nuestra solidaridad y brindaremos nuestra asistencia cada vez que sea necesario, sin dejar a nadie atrás. Reafirmamos nuestro firme compromiso con el acceso a la justicia para todas las personas, independientemente de su identidad y expresión de género, orientación sexual o características sexuales", agrega el comunicado.

"Creemos firmemente que las naciones libres, inclusivas y diversas siempre serán más prósperas, más pacíficas y más seguras. Estamos convencidos de que solo las sociedades libres, pluralistas y con igualdad de derechos están mejor posicionadas para enfrentar y hacer frente a los actuales desafíos globales y geopolíticos. Además, tienen mayor capacidad para hacerlo aún en tiempos de incertidumbre y de crisis múltiples", concluye el texto.