El testimonio del abogado golpeado por la Policía tras la marcha: denunció que le plantaron droga

"Yendo por plaza San Martín, subí corriendo la escalera, me dieron ganas de devolver y me apoyé en un árbol. Iban caminando tres policías, dos muy jóvenes, que me rodean y el más chiquito me dice: '¿Qué estás haciendo acá, borracho de mierda? ¿Te vas a poner a mear? ¿Venís de la marcha, venís de hacer quilombo?'", relató.

"Sí, vengo, ¿cuál es el problema?", le contestó Darabos, quien además le pidió a los tres que no le faltaran el respeto y que se identificaran. Según explicó a La Mañana, aunque los policías no llevaban sus parches, luego pudo saber que se trataba de Lara Coria, Fabián Alberto Martínez y Ángel Raúl Cantero.

"Les dije que era abogado de una organización de derechos humanos: 'Me paso por el quinto forro del orto que seas abogado'. Ahí siento un golpe en la nuca del lado derecho y me caigo al piso. Me pongo en posición fetal, me tapo la cabeza y me cagan a patadas, básicamente, hasta que se cansaron", afirmó.

"En un momento les dije: 'Esto no va a quedar así, yo voy a hacer el sumario de desempeño'. Cuando escuchan eso, se asustan, empiezan a hablar entre ellos. Y los dos más jóvenes dicen: 'Yo tengo una florcita, ¿se la plantamos?'. Se van hasta mi mochila, veo que la abren y meten algo, entiendo que droga", denunció.

Darabos confirmó esa sospecha al hacer la denuncia formal. "La carátula era 'resistencia a la autoridad'. Cuando llego a la Defensoría y me toman las huellas, me dicen que me cambiaron la carátula a 'resistencia a la autoridad en concurso con tenencia simple de estupefacientes'", señaló.

El abogado pasó toda la noche detenido en la comisaría 1A y, a pesar de sus golpes, aseguró que "el médico legista me vio recién a las 3 de la mañana". "Me tuvieron en la misma comisaría donde estaba el personal que me golpeó. Por protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hay sospecha de violencia institucional, tienen prohibido alojar a la persona en la misma dependencia", remarcó.

"Entiendo que hoy siguen trabajando, no tengo ninguna noticia de que los hayan apartado preventivamente para investigar. Pero hay cámaras, había gente pasando, tiene que haberlo visto alguien. Se manejaron con una impunidad y un nivel de desparpajo que yo no viví, y tengo años de marchas", concluyó.