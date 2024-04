Polémica por el operativo de orden y limpieza de la Ciudad: la respuesta del Gobierno porteño

"A mí también me da lástima, a la Ciudad le da una honda preocupación, por eso tenemos 3.700 personas en centros de inclusión. Pero si alguien llama al 911 por una persona que está haciendo sus necesidades o tiene una punta o una faca, voy a ir a sacarlo", afirmó este jueves el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.

"Aquel que se deja ayudar y quiere ir un centro, la Ciudad tiene todos los elementos para hacerlo. A aquel que le descubrimos un elemento que justifica ser judicializado, lo hacemos. Y el que hace sus necesidades en la calle y molesta a la gente, es invitado a retirarse", enumeró a Urbana Play.

Wolff señaló que los operativos realizados en San Nicolás, Recoleta y Palermo, entre otros barrios porteños, forman parte del programa Buenos Aires Presente (BAP) y "no son compulsivos". Remarcó que hay "más gente en la calle por la inmensa mayoría que viene del conurbano" bonaerense, en especial "de lunes a jueves".

En ese sentido, el ministro afirmó que desde el Gobierno se incrementaron las cuadrillas y "hemos aumentado 657% las requisas por incautación de facas o alguna punta", ya que "se le pide a la persona que muestre sus pertenencias si hay una denuncia".

También explicó que se busca un "equilibrio" porque no se puede obligar a las personas en situación de calle a trasladarse a uno de los centros de la Ciudad. "Le estamos dando la posibilidad de contenerlo. Si no lo quiere hacer, ya no podemos hacer más", sostuvo.

Noticia en desarrollo.-