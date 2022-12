El sexo de los argentinos y el impacto de ser campeones del mundo: "Están todos calientes"

La respuesta es simple: no hay tabúes. Cecilia Ce es una “científica del sexo”, formada profesionalmente y preparada para hablar sobre cualquier tema sexual sin vergüenzas, prejuicios ni mandatos.

Ella rompe con los estereotipos que recaen sobre la figura de una sexóloga mujer: "Creo que los prejuicios que existen con una mujer sexóloga pasan solo con la sexualidad. Yo no veo que a un nutricionista le pregunten cómo come, o a un cardiólogo cuánto se cuida el corazón, pero sos sexóloga y te preguntan por tu vida sexual. Yo me corro mucho de ahí porque creo que se pierde el valor de la palabra si uno lo pasa a lo personal".