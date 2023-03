El rol de la mujer en el periodismo deportivo: ¿cuánto cambió su lugar en esos medios?

El mundo del deporte fue considerado por décadas como un espacio "solo para hombre", por lo menos para la mayoría de las disciplinas deportivas. Sin embargo, en los últimos años, en Argentina, la discusión que abrieron las organizaciones feministas y deportivas comenzó a cambiar esa perspectiva no solo en el campo de juego, sino también en los medios de comunicación.

En los últimos días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) firmó un convenio con el Ministerio de Educación para promover la enseñanza de fútbol femenino en las escuelas y el crecimiento del deporte entre las mujeres.

Así, el fútbol se sumará al hockey y al vóley que es enseñado en diferentes colegios para que sea practicado por cualquier persona sin distinción de género. Pero, hay otro ámbito que si bien se nota grandes presencias de más mujeres, como lo es en el periodismo.

Hasta hace unos años atrás, se consideraba que una mujer en los medios de comunicación, ligado al deporte, no podía serlo ya que “la mujer no entiende” del deporte. Afortunadamente, ese rol ha cambiado, aunque todavía quedan dudas: ¿Cuánto ha cambiado el papel que se le da a la mujer en el periodismo deportivo?

"Hoy las mujeres no tienen el mismo rol que los hombres en el periodismo deportivo. No hablo de capacidad, de talento ni de preparación, sino de la posibilidad, oportunidades de chances de trabajo, del respeto a dar esos espacios de los que contratan hasta de los mismos colegas. Hemos avanzado, pero estamos muy lejos de eso de la igualdad", analizó la periodista y locutora Viviana Vila en diálogo con C5N.com.

En 2018, cuando muy pocas mujeres ocupaban un lugar en los grandes canales deportivos de Argentina, la periodista Antonella Valderey recibió un comentario machista por parte del exfutbolista, Claudio “Turco” Husaín en vivo por televisión.

La presencia de una mujer en los medios de comunicación ligado al mundo del deporte

Durante en el programa De fútbol se habla así por DirecTV Sports, que conduce Toti Pasman, el exjugador de River y Vélez, cuestionó la sapiencia de las mujeres a la hora de hablar de fútbol.

Sin quedarse callada, Valderrey quien en ese momento era movilera respondió: "Pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo. Ya queda claro que las profesiones no tienen género. Que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos. Esa es mi opinión. Si no, tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso”.

Si bien el exdefensor no hizo una acotación a ese comentario, la periodista agregó: “Nosotras entendemos que hay personas que vienen de una construcción, pero para eso existe la deconstrucción. Para empezar a darnos cuenta de que cosas que nosotros pensábamos que eran de una determinada manera y no son tan así. Está bueno ir pensándolo. O, por lo menos, si tenemos una opinión que sabemos que no encaja con los cambios que se están dando por ahí guardarla”.

https://twitter.com/elcancillercom/status/1040263293854773249 “Pensé que los debates eran de este siglo”: Anto Valderrey (@AntoValderrey) dejó en off side al Turco Husaín. pic.twitter.com/e6ds4WEkti — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 13, 2018

"En los últimos años se avanzó muchísimo. Por su puesto hay más mujeres en campo de juego y está buenísimo, pero ninguna comenta fútbol argentino, solamente Ángela Lerena en la Selección. Se avanzó, pero falta tanto. Los caminos ya están abiertos, las puertas están abiertas, y las mujeres están muy preparadas para afrontar este desafío que es absolutamente complejo", analizó Vila, quien en 2012 se convirtió en la primera mujer en ser comentarista de fútbol en televisión, y en 2018, la primera en comentar en un Mundial para Telemundo, una de las dos cadenas en español más grandes de Estados Unidos.

Por su parte, la periodista deportiva y productora periodística de AFAPlay, Marriró Varela, quien cubrió cinco mundiales, explicó a este medio que hubo cambios notorios pero sigue existiendo la desigualdad: "A los medios de comunicación les imponen que haya mujeres en los distintos paneles periodísticos, pero siento que algunos no están convencidos que ellas puedan estar. Hay otros medios que sí le dan más espacio a las mujeres. Eso es una avanzada pero es parcial. Hay que mejorar mucho pero vamos por el camino", analizó en dialogo con C5N.com.

Las mujeres en el periodismo deportivo a nivel mundial

En los canales deportivos las mujeres supieron ganarse su lugar siendo conductoras, columnistas o haciendo coberturas en los campos de juego para los diferentes programas haciendo coberturas para los diferentes deportes.

En el Mundial Qatar 2022, donde la Selección argentina se consagró campeón, por primera vez, una dupla de mujeres estuvo al frente de la emoción de un partido mundialista.

A nivel mundial, las mujeres también supieron hacerse su lugar. Sara Carbonero, la periodista española, hizo la cobertura desde el campo de juego durante el Mundial Sudáfrica 2010, para la televisión española, donde España fue el campeón del mundo de esa edición.

Con estas presencias más visibles, ¿las mujeres supimos ganarnos ese respeto y dejar de lado el machismo que hay en el deporte?

"En la vida hay machismo: en los pasillos, en los canales, en las redacciones, en todos lados. Los más jóvenes vienen, por suerte, más deconstruidos. Pero es absolutamente machista el ambiente, aunque algunos disimulen un poco para entender que es la igualdad los que los va acompañar”, replicó Vila.

En su experiencia, Varela consideró que en los pasillos se siente el machismo pero por parte de los denominados "personajes", es decir, de "aquellos que se sienten en inferioridad en relación a lo que saben, entonces les molesta que las mujeres pueden ser más que ellos, y eso los abruma e instalan el machismo".

A nivel mundial, la inclusión feminista en la rama deportiva tampoco fue fácil, pero de a poco también se está creciendo. Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), analizó hace unos años: “Abrirse camino en un campo dominado por hombres fue difícil, pero nada que con esfuerzo y disciplina no se haya logrado. No pretendamos que de repente haya mil mujeres en este campo; estamos en camino, eso es lo importante”.