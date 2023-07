El requisito obligatorio que todos desconocen para renovar la licencia de conducir

A partir de ahora, el domicilio deberá coincidir tanto en el DNI como en la licencia de conducir, ya que, en caso contrario, la misma no tendrá validez para manejar. Cómo actualizar este dato y cuánto tiempo puedo circular con la licencia anterior, se detalla a continuación.

Licencia de conducir: cuál es el requisito obligatorio para renovarla

Uno de los requisitos obligatorios para renovar la licencia de conducir y que muchos pasan inadvertido es el domicilio en el DNI y en el permiso para conducir. Es decir, tiene que coincidir porque, en caso contrario, puede implicar la invalidez total de la licencia.

El domicilio que figura en el DNI tiene que ser el mismo que en la licencia de conducir porque, de lo contrario, el registro de conducir será inválido para circular y como resultado se procede de la misma manera que se procede con el conductor que no tiene la licencia al momento de manejar sobre las calles del país.

Licencia de conducir.jpg

En Capital Federal el domicilio no hace diferencia, es decir, si en la licencia aparece una dirección del barrio de Belgrano pero en el DNI figura Balvanera, no hay penalización. Esto se debe a que el registro es emitido dentro de CABA y el cambio de domicilio de un barrio a otro no significa un cambio de jurisdicción.

Sin embargo, es fundamental remarcar que si es distinto en la provincia de Buenos Aires y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron que hay un plazo de 90 días para actualizar ambos documentos y pasado ese período, la licencia perderá validez.

Por otro lado, si desea solicitar el Permiso Internacional de Conducir para manejar en otro país se requiere de manera obligatoria que los datos del domicilio coincidan tanto en el DNI como en la licencia de conducir. En caso contrario, no se podrá emitir el permiso.

Quiénes deben renovar la licencia este año

Si todavía no se reimprimió ni renovó después de la pandemia y tiene fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero de 2025 inclusive, para las licencias de conducir en CABA está vigente la prórroga de dos años pero hay que hacer la reimpresión obligatoria del plástico.

El trámite se realiza vía online mediante la web oficial del Gobierno de la ciudad porteña y se puede solicitar un turno hasta un mes antes del vencimiento y la extensión será por 2 años. Si la renovación de la licencia se encuentra en trámite, se puede circular con el registro anterior hasta 3 meses y se recomienda llevar el comprobante de trámite en curso que recibe el conductor por mail.

Vale destacar que luego de un año de vencida la licencia, para renovarla el conductor tiene que comenzar el proceso de obtención del registro desde cero, es decir, el curso teórico, examen correspondiente y la prueba de manejo.