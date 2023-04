El relato de una exalumna de Jey Mammon de cuando lo echaron como profesor de un colegio

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Robles aseguró que el músico fue despedido del colegio, aunque expresó que desconoce el motivo. "Mi colegio últimamente se estuvo nombrando, lo nombraron el otro día en LAM y hace un tiempo Jey Mammon también fue al estudio, nombró también al colegio y contó que lo habían echado. Esto es real. Ahora, ¿por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera", manifestó.

En tanto, la joven recordó lo que manifestó Mammon sobre su despido del colegio: "Sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, no sé si es real o no, sí sé que se comentaba esa historia. Él dice que lo echaron pero no cuenta por qué lo echaron. Él en su momento dijo que se había involucrado con una familia o que se involucraba con las familias y que al colegio no le gustó nada".

Además, en el video, opinó sobre el vínculo que deben tener los docentes con los estudiantes. "Armó todo un debate en que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos. Estoy de acuerdo con eso hasta un punto, para eso está el psicopedagogo o la psicopedagoga que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas, para eso está ella, no él", subrayó.

También rememoró cómo se comportó el establecimiento educativo con ella: "Igualmente voy a decir algo del colegio: no vengo a defender al colegio, me chupa un huevo. Justamente mi colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno. Cuidaba mucho al alumno. A mí me cuidaron mucho. Eso es real".

Asimismo, Robles se puso a disposición para quienes quieran contactarse. "¿A qué voy con todo esto? Claramente esto pasó hace 17 años, o sea en el primario, en el cual vos perdés contacto con un montón de gente porque mucha gente no terminó en ese colegio. En mi caso, sí. Si hay alguien que quiera decir algo o no se anima o le pasó algo o sabe algo, sabe que puede contar conmigo", expresó.

Por último, pidió que las autoridades trabajen en la causa de la denuncia de Benvenuto: "Es eso nada más lo que quería decir porque obviamente perdí contacto con esa gente y que si todo lo que se está comentando es real, obviamente que se haga justicia".

Indignación en España por la llegada de Jey Mammon: "Nos repugna tenerte acá"

Jey Mammon abandonó el país rumbo a España después de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abusar sexualmente de él cuando era menor. Sin embargo, no pudo librarse de las cámaras a bordo del avión ni en el aeropuerto de Madrid, y los medios locales advierten que "va a pasar un auténtico infierno".

El artista, que quedó afuera de la conducción de La Peña de Morfi por decisión de Telefe, aseguró a LAM que viajaba a Europa para "relajar la cabeza y pensar un poco". Según reveló Luis Ventura, se estaría alojando en la casa de su amiga, la actriz Cecilia Roth.

Jey llegó al aeropuerto de Madrid el jueves y se mostró muy molesto al encontrarse con periodistas de América y eltrece que lo estaban esperando. "No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar", argumentó.

Ese mismo día el abogado Javier Moral, quien representa a Lucas Benvenuto, anunció que Fernando Burlando "abandonó la defensa de Jey Mammon por razones políticas".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.