"Estoy harto de ustedes": la furia de Jey Mammon con los pasajeros en el avión que lo llevó a España

En ese mismo momento y consultado por la reacción de la gente, el conductor retrucó a la prensa: ¿Me ves con miedo? No tengo más nada que decir . Ya hablé y dije lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decir”.

Sin embargo el artista no pasó desapercibido dentro del avión y su presencia desató conflicto, tanto fue así que en redes sociales comenzaron a aparecer las primeras fotos de Mammon mientras dormía en el vuelo. Quien las publicó fue Carlos Garmendia, un pasajero que compartió el mismo sector y decidió mostrar que viajaba a su lado.

"Jey Mammon viajaba en el asiento 5H y yo en el asiento 5G", aseguró el hombre en una charla telefónica con Intrusos.

Garmendia relató los movimientos del humorista y contó que Jey le dijo "tímidamente 'hola'" y que le respondió "de manera gélida". Luego agregó: "No hablamos durante toda la noche, hasta que hoy a la mañana me increpó por la foto que le había sacado"

"Él le dijo a la azafata: ‘No sé quien me sacó fotos’. Entonces le respondí: 'Yo fui uno'. Algunas personas le sacaban fotos y pasaban dos o tres veces. Mi única preocupación era que pensaran que yo era el acompañante de Jey", sostuvo el hombre.

jey mammon Jey Mammon en el viaje a Madrid. Redes sociales

Carlos reveló que el conductor durmió toda la noche y no se paró para ir al baño, incluso casi pierde la cena por ese motivo. "Le pidió a la azafata para que le trajera la comida. No tomó alcohol, solo Coca Light”, manifestó. También comentó que Jey estuvo mirando en su celular la nota que le hicieron en LAM minutos antes de subirse al avión

Además, el pasajero indicó que durante toda la noche "tuvo la actitud de topo escondido y a la mañana tuvo otro carácter" y agregó: "cuando vio la foto ahí se puso furioso, preguntó quién le había sacado la foto. Estaba enojado y decía que no lo habían echado del país sino que él estaba harto de todos nosotros".

También reveló algunas frases que dijo el conductor. "Jey decía ‘a mí no me importa nada, que hagan lo que quieran. Es cuestión de tiempo, es un aprendizaje", sobre eso Garmendia opinó: "Daba clase como si fuera un gurú".

Mientras tanto, cuando llegó a Madrid, el conductor fue abordado por periodistas de LAM (América) y Socios del espectáculo (El Trece) que le preguntaron cómo se sentía, a lo que el también músico respondió: "Muy bien". Sin embargo no reveló cuánto tiempo pensaba quedarse en España.

"¿Crees que vas a poder descansar?", le preguntaron. "Si me dejan ustedes, sí", replicó. "¿Vas a poder caminar mejor por la calle?", insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. "¿Cómo te sentís ahora?", continuaron las preguntas. "Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar", cerró.