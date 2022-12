El relato de la hermana del hincha detenido en Qatar: "Disfrutó desde cárcel la final de Argentina"

"Estamos esperando y seguimos padeciendo la situación de Marcelo en Qatar", afirmó Claudia Martínez, hermana del detenido que reveló como sigue el caso. La mujer informó que "la Justicia qatarí sigue tomándose el tiempo para hacer la investigación y pueden llegar a tardar hasta 6 meses, aunque al momento el fiscal pidió 20 días más para la investigación".

Claudia denunció que su hermano no tiene una acusación formal porque la investigación no concluyó. "Nosotros contratamos abogados pero ellos no pueden actuar ya que no hay ninguna ninguna formalidad", sentenció y agregó que "ellos fueron estafados y que no tiene que ver con la reventa de entradas.

"Él está tranquilo y entiende que la Justicia que es así y es algo transitorio. Sabe que es inocente y que van a salir un poco antes o después, están tratando de pasar el tiempo y tratan de ocupar su tiempo", contó sobre como lleva la situación su familiar.

La mujer contó que su hermano vio todos los partidos de la Selección desde la cárcel mientras lloraba. Al mismo tiempo reveló que para él era una ilusión estar en el Mundial. "Cuando hablé me dijo que había disfrutado por Messi y que se puso contento por todos los que estaban acá y allá disfrutando de la alegría".

Por último concluyó su relato con un pedido de ayuda y la difusión del caso. "Todos los días tenemos esperanzas de que cuando lleguen los primeros días de enero todo esto se termina", finalizó.