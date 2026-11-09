9 de noviembre de 2026 Inicio
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El recuerdo de León XIV sobre el papa Francisco en la misa en el Monumento de los Españoles

El Santo Padre dio un discurso en la celebración ubicada en Palermo frente a millones de fieles y repitió una de las frases del papa argentino: "La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo".

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El papa León habló sobre Francisco.

El papa León habló sobre Francisco.

El papa León XIV brindó la Santa Misa frente al Monumento de los Españoles en Palermo y reivindicó la imagen de la familia y aprovechó para recordar al papa argentino Francisco con una de las frases que él decía: "La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo".

El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica.
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“Con el corazón lleno de alegría, celebro con ustedes esta santa Eucaristía”, inició frente. ‘Vengan a contemplar las obras del Señor’, nos invita hoy el salmista. Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros”, inició el Santo Padre.

Frente a más de 2 millones de personas, el Sumo Pontífice agregó: “La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”.

Y, en cuanto al papa Francisco, mencionó: “Una oración antes de comer, antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñar a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es el lugar privilegiado para conocer y encontrar a cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad lo expresó con pasión”.

Frente a una multitud, el papa León XIV llamó a defender la familia: "La Iglesia argentina las necesita"

El papa León XIV oficia este lunes la misa en la Ciudad de Buenos Aires ante cientos de miles de fieles que se volcaron a la Avenida Libertador, al pie en El Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para escuchar su mensaje en un dificil contexto social para los argentinos. En su homilía, llamó a defender la familia y aseguró: "La Iglesia argentina las necesita"

Luego de atravesar los 2,3 kilómetros a bordo del Papamóvil, el Sumo Pontífice encabeza la ceremonia eucarística ante la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, provinciales, empresarios y representantes del clero. El gobierno porteño informó que 2 millones de personas están presentes.

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