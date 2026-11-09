9 de noviembre de 2026 Inicio
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Frente a una multitud, León XIV advirtió: "Nuestras familias viven situaciones complejas"

El Sumo Pontífice oficia la ceremonia eucarística ante la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, provinciales, empresarios y representantes del clero. Cientos de miles de personas lo escuchan sobre la Avenida Libertador.

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León XIV ofició la misa en la Ciudad de Buenos Aires. 

León XIV ofició la misa en la Ciudad de Buenos Aires. 

Prensa Vaticano

El papa León XIV oficia este lunes la misa en la Ciudad de Buenos Aires ante cientos de miles de fieles que se volcaron a la Avenida Libertador, al pie en El Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para escuchar su mensaje en un dificil contexto social para los argentinos. En su homilía, recordó a Francisco, llamó a defender la familia y aseguró: "La Iglesia argentina las necesita".

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Luego de atravesar los 2,3 kilómetros a bordo del Papamóvil, el Sumo Pontífice encabeza la ceremonia eucarística ante la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, provinciales, empresarios y representantes del clero.

Ante las 2 millones de personas presentes, León XIV transmitió un fuerte mensaje en la misa: "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer".

Sobre este punto, remarcó el lugar de la familia como el "privilegiado para conocer y encontrar a Cristo": "Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'".

León XIV fue recibido por una multitud en Palermo.

León XIV fue recibido por una multitud en Palermo.

Cerca del final, exhortó a las familias "a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas".

"La vitalidad de esta Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia. Sus familias experimentan así una renovada fecundidad, viviendo la propia misión educativa «como un verdadero ministerio, por medio del cual se transmite e irradia el Evangelio, hasta el punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y, en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores de Cristo", concluyó León en su homilía.

Así llegaba León XIV para celebrar la misa en la Ciudad de Buenos Aires

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La familia fue el tema central de la misa de León XIV en Palermo.

León XIV alertó sobre la falta de estabilidad y las dificultades sociales de las familias

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