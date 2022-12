El Ministerio de Salud aclaró que las recetas digitales siguen vigentes y no se ven afectadas por la resolución que se publicó este lunes en el Boletín Oficial . La medida abarca solamente las fotos de recetas médicas en papel enviadas por email o WhatsApp.

La resolución 3622/2022 anuló distintos decretos y leyes que se dictaron durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19 para disminuir la circulación de personas. Desde la cartera explicaron que esta disposición "de hecho ya no estaba vigente".

La medida busca permitir "una mayor seguridad y trazabilidad" además de promover el uso racional de medicamentos. El Ministerio anunció que las "recetas electrónicas y/o digitales con firma electrónica y/o digital siguen plenamente vigentes".

Cómo son las recetas digitales vigentes

El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, informó a Télam que a partir de este martes y "sin excepciones, toda receta manuscrita tiene que llegar en forma física a la farmacia". Ya no se aceptarán "recetas en fotos", aunque muchas obras sociales habían dejado de aceptarlas de hecho.

Pesenti aclaró que las recetas digitales que "siguen vigentes" son aquellas que cuentan "con firma digital y sello de competencia de los médicos" y se realizan a través de un software oficial. "En estos casos, la receta digital está dentro de un sistema al que la farmacia accede y el paciente no tiene que llevar nada", explicó.

Lo que ya no será posible es presentar una receta física "de puño y letra sellada por un médico", la cual se fotografía y envía por mail o Whatsapp. "Muchas recetas se duplicaban, las fotocopias no salían muy legibles, los médicos a veces se olvidaban de poner 'Emergencia Covid-19' entonces las obras sociales no las abonaban a las farmacias, entre otros problemas", detalló.