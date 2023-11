El video viral del médico Ricardo Gené en contra de Javier Milei

"Me recibí de médico, fui profesor de medicina de la UBA y jefe neumonía del Hospital de Clínicas. Después de tanta UBA me fui a trabajar a La Matanza porque en 2012 se abría la medicina pública y gratuita en el conurbano, lo que significaba que gente pobre que no puede acceder a la universidad iba a poder hacerlo", comenzó.

"Allí aprendieron, se recibieron de médicos y médicas, trabajaron en la pandemia y siguen trabajando en los hospitales de la zona. Pudieron estudiar porque la universidad era pública gratuita", continuó.

Luego, llegó al punto de la cuestión y cargó contra las políticas privatizadoras de Javier Milei: "Se está hablando de privatizar educación y salud, lo que causará un daño que será irreparable, y que costará generaciones revertir. Está claro: educación pública, sí; salud pública, sí; Milei no".

Gené habló con Gustavo Sylvestre en Radio 10 y reconoció: "Yo fui el mensajero, pero lo importante no soy yo, sino el mensaje". "Hay gente que me felicitó por la valentía, mis hijos me advirtieron, pero yo creo en el país y no puedo escabullirme ante esto", cerró.