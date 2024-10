El macabro plan de una policía para matar a sus dos hijos: fue detenida cuando escapaba

"Ni Jonathan, ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise que no le falte nada a los niños, perdón, perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie pero necesito paz. Pa y ma los amo, hermanos gracias por todo y Jonathan perdón también, te amo perdón por no poder seguir más. No quiero que mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito que estemos juntos", expresaba la carta que dejó Abigaíl Silva en la propiedad.

La causa por filicidio quedó a cargo de la fiscal de Género, María del Valle Durán, quien junto al jefe de la Policía de la provincia, Pablo Vieytes, se hizo presente en el lugar de los hechos.