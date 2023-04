El humorista Cacho Garay fue detenido acusado de violencia de género

El letrado sostuvo que su clienta fue a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza y que había sido victima de "violencia física, económica y sexual". "Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos", remarcó el representante legal de la víctima que estaba con el humorista hace 13 años.

El allanamiento se realizó este miércoles, en su domicilio en calle 20 de Septiembre, a pedido de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, y donde hallaron cinco armas de fuego que fueron secuestradas, entre ellas un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido, según fuentes policiales.

Cacho Garay junto a su mujer Verónica Macias Bracamonte Redes Sociales

En un audio enviado enviado al programa Intrusos, en América, Verónica se mostró muy angustiada por la situación: “Estoy asistida por muchas personas que están capacitadas en casos de violencia de género. No estoy bien, y es un proceso esto, pero voy a hablar, quiero hablar para que se sepa la verdad”

El mendocino quedó alojado en la sede policial y a disposición del fiscal Daniel Carniello, quien deberá definir su situación procesal, luego de la denuncia radicada el domingo pasado por un hecho ocurrido el sábado en el Hotel Eleton.

El mensaje de Cacho Garay en redes sociales

Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales junto a una imagen del artista Salvador Dalí: "Gracias a los miles de MSJS de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".

Cacho Garay y su descargo en una historia de IG Redes Sociales

El humorista incluyó en su historia de IG una frase del pintor español: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.

¿Qué hacer ante un caso de violencia de género?

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.