El hermano de Silvina Luna dio detalles sobre la salud de la actriz tras volver a terapia intensiva

Por su parte, la conductora dio más datos: "La están alimentando con una sonda, el aparato digestivo ya no le está funcionando, está sedada. Tiene atrofia muscular. Están esperando hasta el último minuto para ponerle el respirador".

Silvina Luna

Silvina continúa internada desde el 13 de junio luego de que una bacteria le complique el estado. “Recuerden que ella había sido trasladada a una habitación común con una kinesióloga. Ella tenía cuidados de terapia intensiva en esa habitación común", indicó Andrea Taboada en DDM.

Su estado físico no es el mismo, según contó la periodista, y agregó que “Los médicos apostaban a que pudiera avanzar de a poco con todos los tratamientos. Había comenzado a comer procesado, pero ya no".

Gustavo Conti reveló cómo sigue el estado de salud de Silvina Luna: "De repente..."

El actor Gustavo Conti reveló cómo continúa la salud de la modelo Silvina Luna, quien se mantiene internada desde junio y se recupera de una infección por una bacteria.

En diálogo con FM 104.7, Conti expuso que a pesar de que Luna presentó una leve mejoría, continúa en mal estado: "Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, definitivamente. Imaginate que una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente levantarse después de estar 20 días en coma y encontrarse postrada en una cama no está bueno".

"No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara".



En tanto, confirmó que sigue desintubada. "No me gusta que me digan que está bárbara. Está hecha mierda. Está peleando por su vida todos los días un poco. No está intubada, en coma como estaba hace 20 días atrás. Cayó un rayo de repente porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desintubar y salió adelante pero eso no significa que se haya parado y haya ido al baño", advirtió.