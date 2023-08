Silvina Luna volvió a terapia intensiva y preocupa su estado de salud

Al mismo tiempo precisó cómo se encuentra actualmente. "Los médicos apostaban a que pueda avanzar. Estaba mejorando, había pasado a comer algo, pero vuelve para atrás. Está delgada. Comiendo muy poco. Con suero", contó.

Último momento: Silvina Luna volvió a terapia intensiva y Aníbal Lotocki apeló la inhibición. @ddm_ok #DDM pic.twitter.com/to7FClOfrb — América TV (@AmericaTV) August 10, 2023

A su vez el periodista Martín Candalaft explicó que "la condena a 4 años de prisión que tiene Aníbal Lotocki es por lo que le está pasando a Silvina Luna. Lo dice la Justicia, no lo decimos nosotros, Es culpable de eso, hay pruebas".

También reveló cuál fue la drástica decisión que tomó la defensa de Lotocki frente a la inhabilitación: "Dicen que mientras la medida sea provisoria, cercena el derecho a trabajar. Él y sus abogados consideran realmente que le están prohibiendo trabajar, el principio de inocencia, la garantía de imparcialidad y el indubio pro reo".

Gustavo Conti reveló cómo sigue el estado de salud de Silvina Luna

Días atrás, Gustavo Conti reveló cómo es la evolución de la actriz y explicó que si bien había manifestado una mejoría, los cambios no eran de todo alentadores.

En diálogo con FM 104.7, Conti expuso que a pesar de que Luna presentó una leve mejoría, continúa en mal estado: "Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, definitivamente. Imaginate que una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente levantarse después de estar 20 días en coma y encontrarse postrada en una cama no está bueno".

Gustavo Conti habló de la salud de Silvina Luna: "La está pasando como el ort*"

"No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara".

"En un momento todos pensamos lo peor".#Intrusos pic.twitter.com/MhDzZw62ep — América TV (@AmericaTV) August 9, 2023



"No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara".



"En un momento todos pensamos lo peor".#Intrusos pic.twitter.com/MhDzZw62ep — América TV (@AmericaTV) August 9, 2023

En tanto, confirmó que sigue desintubada. "No me gusta que me digan que está bárbara. Está hecha mierda. Está peleando por su vida todos los días un poco. No está intubada, en coma como estaba hace 20 días atrás. Cayó un rayo de repente porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desintubar y salió adelante pero eso no significa que se haya parado y haya ido al baño", advirtió.

Por último, contó que Luna es consciente de sus últimos problemas de salud tras la hospitalización: "Estamos todos esperando que caiga un rayo y digamos che, mira lo que pasó. De repente se bajó de la cama y vino. Cuando la fui a ver, se me cayó la mandíbula al piso. Ella sabe todo. Yo le tengo fe a ella. Seguiré rezando como lo hago todos los días".