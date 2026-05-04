El fiscal Taiano pidió juicio oral para el gendarme que disparó contra Pablo Grillo La fiscalía consideró que Héctor Jesús Guerrero actuó con "plena conciencia de que infringía las normas" sobre el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento durante la protesta que hubo en las inmediaciones del Congreso. Por + Seguir en







El momento en que el gendarme Héctor Jesús Guerrero dispara contra el fotógrafo Pablo Grillo.

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, por el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo ocurrido en marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso, en el marco de una protesta de jubilados. El funcionario judicial afirmó que los efectivos "actuaron de manera desproporcionada e irracional".

Segun publicó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito, el gendarme enfrentará cargos por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón, cometido en cinco oportunidades. Según la acusación, el imputado disparó una pistola lanza gases de forma horizontal hacia la multitud. El fiscal subrayó que el uniformado actuó con "plena conciencia de que infringía las normas".

El reportero gráfico recibió el impacto de una granada de gas en su cabeza mientras realizaba su labor profesional a 47 metros de distancia de los efectivos. El proyectil le provocó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. A raíz de estas heridas, el trabajador de prensa padece hoy un deterioro marcado en sus funciones cognitivas y comunicativas.

La investigación determinó que Guerrero efectuó seis disparos sin que existiera un contexto de agresión previa hacia la fuerza de seguridad. Taiano indicó que el cabo primero "se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento".

El fiscal Taiano rechaza los argumentos técnicos de la defensa La fiscalía descartó el planteo de la defensa sobre la supuesta ausencia de intención lesiva en la conducta del gendarme. El Ministerio Público remarcó que el acusado cuenta con amplia formación en escuadrones contradisturbios desde el año 2015. El manual del arma prohíbe de manera estricta el disparo directo hacia las personas por el riesgo de muerte que esto implica.