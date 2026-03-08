Sorpresiva aparición del Pity Álvarez en el show de Autos Robados en Flores La banda de Quilmes debutó en la sala de avenida Rivadavia con entradas agotadas y presentó su nuevo EP El antídoto. Sobre el cierre del recital apareció el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados y desató la ovación del público. + Seguir en







Autos Robados arrancó el año con un paso importante en su crecimiento: el debut en el Teatro Flores, donde el grupo de Quilmes se presentó el viernes con localidades agotadas. La alta demanda obligó incluso a sumar una segunda función para el sábado.

La banda llegó al escenario con material reciente bajo el brazo. Se trata de El antídoto, un EP de tres canciones que suma novedades a su repertorio y que alimentó la expectativa de su público de cara al primer gran show del año.

En la previa del recital empezó a circular entre los fans un rumor que con el correr de las horas fue tomando fuerza: la posible aparición de Cristian 'Pity' Álvarez como invitado sorpresa. La versión no parecía descabellada.

En los últimos meses el músico fue visto en varias ocasiones usando una remera de Autos Robados y también se habían registrado encuentros entre ambas partes. De hecho, el año pasado el baterista Manu Baldovino publicó una foto de la banda junto al exlíder de Viejas Locas y Intoxicados.

La confirmación llegó sobre el final del concierto. Pasadas las 23 y luego de cerca de una hora y media de show, el cantante Fede Soto anunció que quedaban las últimas dos canciones de la noche. Tras interpretar la primera, anticipó desde el escenario: “Vamos a invitar a un amigo”.

Entonces apareció una figura cubierta con una sábana blanca en la cabeza, caracterizada como el fantasma que funciona como ícono de la banda. Apenas unos segundos después se quitó la tela y reveló su identidad: era Pity Álvarez. El público reaccionó de inmediato. El teatro estalló en una ovación mientras el músico se sumaba a Autos Robados para interpretar una versión extendida de "Gente rota", el tema con el que el grupo quilmeño suele cerrar sus recitales y que esta vez tuvo un invitado inesperado para coronar la noche. Pity Álvarez invitado en el primer Teatro Flores de Autos Robados pic.twitter.com/DkTJU5mgoj — Juan Ignacio Provéndola (@juaniprovendola) March 7, 2026