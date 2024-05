El escalofriante aviso del maquinista tras el choque del tren San Martín

"Me avisó la guarda que chocaron con un coche vacío", se escucha durante la modulación entre el conductor del tren y la base. El siniestro dejó 90 heridos.

Uno de los controladores responde: "Sí, sí conductor. Ahí me avisó la guarda que chocaron con un coche vacío. Estoy llamando al auxiliar de Palermo a ver si consiguió la vía".

"Ahí me dio los 25, lo llamé varias veces hasta que me lo dio y después me consiguió la vía", agregan durante el ida y vuelta en la modulación vía audio.

tren san martin choque

En medio de la conmoción por el choque de una formación de tren con siete coches de la línea San Martín, que colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío sobre el viaducto Palermo, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, denunció que hace 10 días que trabajan sin señalamiento, como consecuencia del robo de cables y la falta de presupuesto para reponerlos.

Por eso, explicó que el choque se produjo porque el tren con pasajeros "salió de Retiro con una notificación escrita para que avance con vía libre".

En diálogo con Radio 10, el dirigente gremial amplió: "Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los señaleros y no hay repuestos de señalamientos. Hay una degradación total de la empresa porque quienes la conducen dicen que no hay presupuesto".

La Justicia ordenó medidas urgentes por el choque y descarrilamiento del tren San Martín

Luego del impactante choque y descarrilamiento del Tren San Martín que dejó un saldo de 90 heridos, 30 de ellos de gravedad, el Juzgado Federal Nº11, a cargo del juez Julián Ercolini por el momento, ordenó una serie de medidas para llevar adelante con el fin de poder investigar lo que pasó.

“La investigación está en manos de la Justicia Federal, que es competente acá, en este choque y descarrilamiento de los trenes”, indicó la periodista de C5N, Vanesa Petrillo, y agregó: “Ya ordenó de manera urgente las medidas de prueba para preservar el lugar para ver qué es lo que ocurrió”.

Contó que “para el juzgado y para todos, la prioridad son los heridos y luego habrá que investigar qué es lo que ocurrió, responsabilidades e interviene el juzgado federal”.

“Hay que hacer todas las pericias correspondientes, esto va a demandar un tiempo. El tema son los heridos porque, una vez que están todos en los hospitales, trabajará la Justicia. Desde el punto de vista judicial hay que hablar con mucha cautela”, indicó.