El emotivo testimonio de la sobreviviente de la dictadura que se volvió viral: "La mayoría reaccionó con empatía"

"Pensé mucho lo que iba a decir, yo no diría que fui valiente, porque fue difícil contar algo tan doloroso. Me había propuesto salir en horarios no tan abarrotados, en los turnos de mañana y tarde. Una chica, cuando terminé de hablar, se puso a llorar y me abrazó. La mayoría reaccionó con empatía", relató la mujer sobre el video.

Uno de los factores que incidió en esta elección tuvo que ver con el voto joven, el cual, en esta ocasión, acumuló la mayoría de votos hacia el partido que lidera Javier Milei. Por ello, Lombardo evaluó: "Mi nieta se enoja por lo que dicen los compañeros. No me sorprendería que las escuelas privadas opinen así, pero ella va a una escuela donde convergen chicos de barrios muy pobres. Entiendo que la falta de cobertura de necesidades básicas hace que todo se transforme en bronca, pero cuando se conversa con los chicos es otra cosa".

En la misma línea, la mujer hizo una comparativa de cómo se estudiaban los sucesos históricos décadas anteriores: "En los años 70' la universidad tenía clara y mayoritaria orientación. Todo lo que se leía era pensamiento nacional y latinoamericano, hoy no lo sé. Sí veo que es distinto. No es el mismo fervor ni misma pasión, de hecho aprender sobre la dictadura es leer sobre 'algo más'".

El domingo se planteará un nuevo escenario para la política nacional, que plantean dos modelos de país muy diferentes y con amenazas latentes. Por ello, significará una elección que no será "una más".

"Ayer estuve con Ricardo Gené y nos preguntábamos cómo íbamos a seguir después de esto. Estamos esperanzados en las promesas de nuestro candidato, pero si no sucede, espero que no vayan a destruir todas las expectativas que tenemos. Tenemos que hacernos cargo de que no se cubrió en toda su extensión la necesidad. Por suerte salimos todos a buscar la forma de que la vida democrática siga siendo así", concluyó.

El video viral del médico Ricardo Gené en contra de Javier Milei

Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán este domingo en las urnas. Ante las amenazas de las políticas privatizadoras del líder de La Libertad Avanza, Ricardo Gené, médico y profesor de la UBA, brindó un emotivo discurso en el transporte público para defender la importancia de la salud y la educación pública.

En un video que se viralizó al instante, se ve cómo el hombre toma la palabra en pleno subte B. La responsable de compartirlo fue su nieta, quien escribió: “Mi abuelo, 79 años, 56 como médico egresado de la UBA y una vida dedicada al hospital público y la docencia. Hoy defendió por la ciudad el valor y el derecho de la salud y educación públicas. Por su historia, porque defiendo la democracia y porque estudio en la UBA #MileiNo”.

"Me recibí de médico, fui profesor de medicina de la UBA y jefe neumonía del Hospital de Clínicas. Después de tanta UBA me fui a trabajar a La Matanza porque en 2012 se abría la medicina pública y gratuita en el conurbano, lo que significaba que gente pobre que no puede acceder a la universidad iba a poder hacerlo", comenzó.

"Allí aprendieron, se recibieron de médicos y médicas, trabajaron en la pandemia y siguen trabajando en los hospitales de la zona. Pudieron estudiar porque la universidad era pública gratuita", continuó.

Luego, llegó al punto de la cuestión y cargó contra las políticas privatizadoras de Javier Milei: "Se está hablando de privatizar educación y salud, lo que causará un daño que será irreparable, y que costará generaciones revertir. Está claro: educación pública, sí; salud pública, sí; Milei no".

Gené habló con Gustavo Sylvestre en Radio 10 y reconoció: "Yo fui el mensajero, pero lo importante no soy yo, sino el mensaje". "Hay gente que me felicitó por la valentía, mis hijos me advirtieron, pero yo creo en el país y no puedo escabullirme ante esto", cerró.