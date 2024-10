El eclipse solar anular se observó en distintas partes de la Argentina y fue viral.

Mientras se desarrollaba el fenómeno, el cielo no se oscureció totalmente como ocurre cuando se registran eclipses totales debido a que la Luna no tapó completamente al Sol, lo que llevó a que enfrente al Sol no se observara la Luna debido a que el 4% de la superficie de la estrella no se ocultó.

En tanto, según consignó la agencia Noticias Argentinas, distintos especialistas señalaron que el Puerto San Julián, situado en Santa Cruz, se trató del mejor lugar para observar el fenómeno debido a que cuenta con una leve contaminación lumínica, lo que significa que tiene cielos despejados y oscuros.

Eclipse Anillo de Fuego octubre 2024: cómo afectará a cada signo del zodíaco

Aries

Con el eclipse en Libra afectando tu casa de relaciones, es un buen momento para reflexionar sobre cómo interactúas con los demás. Pregúntate si a veces imposiciones tus opiniones y si es necesario encontrar un equilibrio. Este es un periodo para aprender a ceder y fomentar vínculos más equilibrados.

Tauro

El eclipse en Libra está en tu casa seis, relacionada con la vida diaria y el bienestar. Es hora de revisar tus rutinas y hábitos. Presta atención a cualquier señal que tu cuerpo te dé sobre ajustes necesarios en tu salud y cómo distribuyes tu tiempo entre trabajo y descanso.

Géminis

Este eclipse toca tu casa cinco, vinculada a la creatividad y las relaciones con los hijos. Reflexiona sobre cómo ejerces tu paternidad y asegúrate de que hay un balance entre apoyo y dependencia. También es un buen momento para ajustar tus pasiones y actividades creativas.

Cáncer

Para ti, el eclipse se sitúa en la casa cuatro, que se relaciona con la seguridad interna. Es esencial que trabajes en tu equilibrio emocional, sin depender de factores externos. Evalúa tus vínculos familiares y asegúrate de que todas las decisiones consideren a todos los miembros de tu familia.

Leo

El eclipse en tu casa tres resalta tus relaciones con el entorno cercano, como hermanos y vecinos. Reflexiona sobre la calidad de esos vínculos y busca el equilibrio. También revisa tus procesos de aprendizaje y considera abrirte a nuevas perspectivas.

Virgo

Con el eclipse en tu casa dos, es tiempo de evaluar tu autoestima y cómo gestionas tus recursos. Trabaja en encontrar un equilibrio en tu relación con el dinero y asegúrate de disfrutarlo sin inhibiciones. Este es un periodo para fortalecer tu valor personal y tu relación con la abundancia.

Libra

Este es un momento clave para trabajar en tu equilibrio emocional y en tu hogar. La seguridad interna no debería depender de factores externos. La estabilidad puede verse afectada por circunstancias externas, pero tu enfoque debe ser encontrar un equilibrio interno. Examina tus relaciones familiares y el ambiente que has creado en casa; busca armonía y toma decisiones que consideren a todos.

Escorpio

Con Libra en tu casa 12, enfrentas desafíos en tus relaciones. Tu idealismo sobre la justicia y la equidad puede llevarte a conflictos. Este es un momento para reconciliarte contigo mismo y aceptar tus propias sombras. Solo así podrás cultivar relaciones más armoniosas y profundas, evitando acumular rencores.

Sagitario

Con Libra en tu casa 11, este es un tiempo de reflexión sobre tus amistades y grupos. Te has dado cuenta de desequilibrios en estas relaciones. Es hora de definir qué amistades valen la pena mantener y cuáles ajustar. Recuerda que el cambio comienza contigo; observa qué te molesta y qué ajustes puedes hacer para lograr un entorno más armonioso.

Acuario

Libra ocupa tu casa 9, invitándote a cuestionar y ajustar tus creencias y convicciones. Si bien valoras la libertad y la innovación, puede haber una rigidez que necesites flexibilizar. Este es un buen momento para abrirte a nuevas ideas y filosofías, y encontrar un equilibrio entre tus creencias y la receptividad hacia otros puntos de vista.

Piscis

Con Libra en tu casa 8, hay un enfoque en cómo te fusionas con los demás, ya sea en relaciones íntimas o en temas financieros. Puede haber un desbalance en cómo se distribuyen los recursos compartidos. Este es el momento de revisar tu entrega y asegurarte de que tu contribución sea equitativa. Presta atención a tus límites y a cómo te sientes en esta fusión de energías.