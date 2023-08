El duro relato de la enfermera que atendió a Morena: "Estaba en estado crítico"

Durante el diálogo, la mujer llegó al establecimiento educativo a las 8, ya que llevó a su niño más chico al jardín. En ese momento, una madre le contó lo ocurrido y no dudó en accionar: "Soy enfermera recién recibida. Cuando voy a ver me encuentro con una mamá que me pide que entre. No pensé que era tan grave, ya que estaba en un estado crítico. Pienso que si la ambulancia llegaba antes, hubiera sido distinto".

¿Qué le pueden sacar a una nena? ¿Eso vale la vida de la criatura? Tenía 11 años ¿Qué le pueden sacar a una nena? ¿Eso vale la vida de la criatura? Tenía 11 años

Los vecinos de Lanús expusieron la problemática diaria que atraviesan por los robos y Daiana aclaró la metodología que utilizan los padres para llevar a sus hijos a la escuela: " Cuando ellos entran los lleva mi marido porque hay muchos robos a las mamás y las maestras del colegio. Por ese motivo, mi marido los lleva temprano. Es algo que hacemos todos. A tal punto que no llevamos el teléfono celular. A las 7.30 no hay nadie en la calle, no hay patrulleros".

"Hace falta capacitación en RCP"

Una de las cuestiones que expuso la joven enfermera ante el móvil de C5N es la importancia de preparar a las personas que trabajan en el área educativa para realizar una reanimación ante un eventual inconveniente cardíaco: "Hace falta que preparen y capaciten en RCP. Hay que tener en cuenta que hay una ley de RCP, en donde las instituciones privadas y públicas o donde hay más de mil personas, tiene que haber un desfibrilador y saber reanimación".