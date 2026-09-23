23 de septiembre de 2026 Inicio
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El duro momento de "El Gordo Ventilador": no puede ir a la cancha por deudas y pidió trabajo entre lágrimas

El hincha de San Lorenzo que se hizo popular por revolear su camiseta en el Nuevo Gasómetro contó que atraviesa una fuerte crisis económica. Pidió trabajo para animar fiestas infantiles y hacer publicidad en redes sociales.

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Pidió trabajo para animar fiestas infantiles y hacer publicidad en redes sociales.

Pidió trabajo para animar fiestas infantiles y hacer publicidad en redes sociales.

Mariano, más conocido como “El Gordo Ventilador”, atraviesa un difícil momento económico y decidió contar públicamente la situación que enfrenta. El hincha de San Lorenzo, que se hizo popular por revolear con fuerza su camiseta en el Nuevo Gasómetro y desde hace años publica contenido en redes sociales, aseguró que acumula deudas y que tuvo dificultades incluso para poder alimentarse.

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“Hace cuatro años empecé a animar fiestas infantiles de chicos. Trato de educar a los chicos, que vean el fair play, lo importante del compañerismo, la empatía por el otro”, explicó durante una entrevista. Según contó, la actividad había comenzado de buena manera, pero su situación cambió durante el último año.

“Había empezado bien con eso, pero de repente en el último año me vine a pique, empecé a tener muchos problemas, deudas con billeteras, con el club. Yo le pedía a mi mamá que me haga comida porque no tenía para comer”, relató.

Ante este escenario, Mariano explicó que busca generar ingresos a través de su trabajo y remarcó que no pretende pedir dinero sin ofrecer nada a cambio. “Lo más honorífico que hay en la vida es laburar y no quiero manguear nada. Solo quiero que me llamen para las animaciones infantiles o alguna marquita, localcito para publicitar”, sostuvo.

El pedido de El Gordo Ventilador en redes

Días después, Mariano decidió publicar un video para contar en primera persona el momento que atraviesa y ofrecer sus servicios. Allí explicó que dejó de concurrir a San Lorenzo porque adeuda cuotas y que no quiere recurrir a favores para poder ingresar al club.

“No estoy yendo al club porque adeudo cuotas y no me gusta pedir favores de nadie. Prefiero no ir por no poder pagar. No me queda otra que hacer este video”, expresó.

En la grabación pidió que lo tengan en cuenta para cumpleaños infantiles y contó que también anima fiestas de adultos, como cumpleaños y despedidas de solteros. “Estoy con precios muy bajos porque la situación está muy difícil para todos”, señaló.

Además, ofreció realizar publicidad para pequeños comercios y emprendimientos en su cuenta de Instagram a cambio de un pago simbólico. También mencionó que quienes quieran darle una mano pueden hacerlo a través de un aporte y, a cambio, recibir un video personalizado con imitaciones de personajes como Beavis y Butt-Head o Julio Grondona.

“Perdonen, pero está muy jodido todo. No soy el único al que le está pasando esto. Es un momento económico-financiero de mierda y no me queda otra que pedir ayuda”, expresó, visiblemente emocionado. “No estoy mangueando nada, solo estoy pidiendo trabajo”, remarcó.

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