El duro mensaje de la hermana del policía que gaseó a un fotógrafo: "Te repudio"

Un policía gaseó a un fotógrafo en la marcha de jubilados del 30 de julio

Ante la difusión de su rostro, su hermana se expresó en las redes sociales en las últimas horas y dejó asentado su repudio por el accionar de su familiar de quien aseguró que le dio "asco".

"Hasta que llegó el día de encontrarte y escracharte. Con esa cara de asesino HDP pensar que llevas mi sangre. Decirte sorete es poco... Te convertiste en lo que nunca quisimos. Te ganó la mierda o salió a la luz lo mierda que sos", escribió Vanina Andrea Molina en una publicación en Facebook.

"Federico Damián Molina me das asco. De esta lado de la vereda somos hermanos y sobrinos con mucho en la cabeza. Y ya no te considero mi hermano aunque hoy si aclaro que no saliste de mamá. Ahí está la diferencia", continuó en su descargo la mujer, visiblemente ofendida por el hecho. "Te repudio", concluyó, adjuntando la imagen donde se ve el rostro del agente de seguridad.