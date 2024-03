El drama de las pymes en la era Javier Milei: "Está haciendo un industricidio"

“La situación de hoy es mucho más grave porque venimos de la etapa de Macri, no levantamos en la etapa de Alberto y Milei está haciendo directamente un industricidio. Porque quiere hacer un ajuste”, expresó en un primer momento Hutin.

Para luego detallar que en lo que va del gobierno de Javier Milei "el poder adquisitivo del salario medio cayó un 21%. Con Macri cayó el masomenos igual, pero en cuatro años".

Pymes santafesinas Las pymes, en estado de alerta por las políticas en el gobierno de Javier Milei. Redes Sociales

El empresario textil que trabaja en su fábrica con telas especiales advirtió en este contexto que el “el mercado en general está absolutamente destruido”. "En enero y febrero la caída nuestra fue alrededor del 40%, pero tenemos ejemplos dentro del mismo sector con caídas de hasta el 70%. La situación es muy grave”.

Al momento de referirse sus perspectivas para el futuro, "lamentablemente no se ve la luz al final del túnel". "No se ven los brotes verdes, no se ve un futuro que vos digas le vamos a poner un poco de presión a la caldera para seguir luchándola, no”, se lamentó Hutin.

En este contexto pronosticó: “Hoy por hoy se ve que marzo, abril, mayo, sobre esta misma política el camino va hacer exactamente igual del que estamos ahora”.

El drama de las pymes en primera persona: la situación de los trabajadores

Pese a la difícil situación del mercado, el empresario pyme y secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, Raúl Hutin, explicó en C5N que “nosotros con los muchachos decimos vamos a remar todos juntos para llegar a buen puerto y si nos hundimos, nos hundiremos todos juntos".

"Somos capaces de luchar, lo hemos hecho. Si pasó que bajaron las horas extras en general. Esperemos que los ajustes que haya que hacer en el futuro sean los menores posibles. Bancaremos hasta donde podamos con todos adentro”, agregó.

En este sentido Hutin describió que “nosotros vivimos del mercado interno que lo formamos entre todos" y "si nosotros empezamos a despedir gente cada vez el mercado se va achicando". "Si eso pasa tampoco el otro trabajador va a tener para comprar la tela que yo fabrico. Todos nos vamos a terminar cayendo y es un efecto dominó”, concluyó sobre el tema.