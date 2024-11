El dolor de la madre de Sofía Delgado, tras el hallazgo del cuerpo: "No quiero a ninguno con menos de perpetua"

"¿A dónde está la Justicia, a dónde están los protocolos?, a mi no me sirvió de nada", se lamentó la madre de Sofía Delgado.

"Lo único que puedo decir es en primer momento gracias a todos por el acompañamiento y pedir justicia. Que no le tiemble la mano a los jueces, los fiscales, que la policía siga avanzando en búsqueda de pruebas acusatorios para todos. No quiero a ninguno con menos de perpetua", manifestó la madre de la joven en un primer momento.

Sofía Delgado

Luego explicó: "Todos sabían, es un lugar chico, nos conocemos casi todos. Nadie puede decir acá yo no lo sabía. Si vos colaboraste, sos culpable y te quiero preso toda la vida. No hay que ser tan inhumano, quiero justicia que marque precedente. No se puede seguir jugando con el dolor de los padres, con la vida de las hijas o de cualquier mujer".

"A mi hija no me la respetó nadie. Yo la quería viva y no fue así. Por eso pido justicia, no quiero dos o tres años, quiero perpetua. Entiendan que no se puede seguir matando gente y mucho menos descartando porque no era un perro", manifestó la madre de Sofía entre lágrimas.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Sofía Delgado

Hasta el momento hay cinco detenidos. Se trata de M.L., una mujer de 29 años, y A.J.B., un hombre de 34, arrestados el martes, y otros tres que fueron capturados durante los últimos allanamientos: dos sospechosos identificados con las iniciales de E.M. y B.N. y otra mujer de nombre N.P.

Los cinco serán imputados por el fiscal Carlos Ortigoza del Ministerio Público de la Acusación, que es quien lideró la investigación. Los roles y la participación en el hecho por el momento no trascendieron.

La desaparición de Sofía Delgado

La chica salió de su casa en la localidad de San Lorenzo, en la noche del miércoles 30 de octubre. La denuncia se presentó horas después y la investigación comenzó el siguiente viernes y quedó cargo de Ortigoza. Según las declaraciones de familiares y allegados, la joven desaparecida había salido rumbo a un kiosco. Llevaba sólo sus llaves y su celular.

El fiscal precisó que el aparato registró actividad hasta las 23:20 de ese mismo día, momento en el que la señal se perdió en una antena ubicada en San Lorenzo. El rastro final del dispositivo se detectó tras un recorrido entre San Lorenzo y Puerto General San Martín, a unos dos kilómetros de su casa.

Así es el lugar donde hallaron el cuerpo sin vida de Sofía Delgado en Santa Fe

El cuerpo de Sofía Delgado, fue hallado durante la madrugada del viernes en un camino rural ubicado en la comuna de Ricardone, departamento de San Lorenzo. Fue en ese lugar donde personal policial realizó nuevos allanamientos y halló los restos envueltos en un aislante térmico.

SOFÍA DELGADO: ESTE es el LUGAR DONDE ENCONTRARON el CUERPO

"Nos encontramos en Ricardone, una zona rural que se llama el camino de la cremería. Estamos aproximadamente a 15 minutos de la bifurcación entre lo que sería puerto general San Martín y San Lorenzo", informó desde el lugar donde se halló el cuerpo de Sofía Delgado, la periodista de C5N Mariela López Brown en el programa Mañanas Argentinas.

"Hay una arbolada, lugar donde hallaron alrededor de las 4 de la mañana el cuerpo de Sofía. Pudimos averiguar que aparentemente estaba atada de pies y manos envuelta en una bolsa de arena", describió la cronista.