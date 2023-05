El dolor de la hermana de Nico, el asesinato que conmueve a Rosario: "Era maravilloso"

La violencia en Rosario no cesa y ya suma 130 homicidios en lo que va del año. El caso más reciente es el de Nicolás Ariel Lisandro Leguizamón , de 25 años, quien fue asesinado mientras se encontraba en la puerta de su casa sobre la calle Centeno al 2500 del barrio Matheu, en la zona sur de la ciudad.

El joven recibió un disparo en el lado izquierdo del tórax y otro en la zona lumbar derecha. Fue trasladado por un vecino al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero falleció mientras era intervenido quirúrgicamente.

Nicolás militaba en el Movimiento Evita, trabajaba en el comedor de un centro comunitario y tenía dos hijos de 1 y 6 años. "Pedimos justicia porque tenemos hijos, somos seres humanos, no somos un número. Mi Nico no es un 130. Él se llama Nicolás Ariel Lisandro, no es el 130", reclamó Natalia, tía del joven.

"Que no le pongan número porque era lo más maravilloso que tenía mi hermana. ¿Y los chicos que se quedaron sin papá? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?", se lamentó la mujer, quien aseguró a C5N que las balaceras ocurren "todos los días".

"Ellos pasan al voleo y matan. Él no se pudo correr porque estaba con muletas, no hace ni un mes que tuvo un accidente. No pudo correr, se tuvo que quedar ahí", explicó.

Nadia, la pareja de Nicolás, también se sumó al reclamo de justicia. "¿Por qué me lo mataron así? Era la mejor persona de este mundo, el mejor papá, el mejor marido. Dejaba todo por nosotros. ¿Por qué me lo quitaron?", cuestionó entre lágrimas.

El crimen es investigado por el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Patricio Saldutti, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de esa zona que apuntan a determinar las mecánicas del ataque e identificar a los agresores.