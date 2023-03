El dolor de la familia del niño asesinado en Rosario: "Le tienen bronca a la comunidad Qom".

La tía del niño de 11 años asesinado en Rosario, Máximo Jerez, expresó que la muerte de su sobrino se produjo por una reprensión hacia la población que vive en Los Pumitas, barrio de la ciudad santafesina: "Creería que le tienen bronca a la comunidad Qom porque no tendrían que tocar a un chico. Nunca pensé que me iba a tocar pero me tocó".

Luego, cuando detalló acerca de lo ocurrido con el crimen, manifestó: "Cuando salí, volví porque me olvidé mi celular. Escuché que había un tiro y cuando miré, pensé que eran fuegos artificiales, pero el auto bajó los vidrios y empezó a disparar. Cuando veo que a mi sobrino lo dan vuelta de dos tiros cayó de vuelta allá donde está pintado de blanco (señalando el piso)".

Por otro lado, hizo alusión a Villazón y su estado anímico luego del crimen del niño. "No estoy en contra del Salteño ni de nadie, no soy quién para juzgar a nadie. No sé si el Salteño tuvo algo que ver con el auto. A mí me sacaron a mi sobrino. Mi casa está muy triste y yo también", lamentó.

La tía del niño asesinado en Rosario habló de los saqueos en la casa de Claudio Villazón

La mujer también se refirió al ataque a pedradas, los saqueos y la quema de la vivienda de Villazón: "Cuando vi que le sacaban cosas al Salteño me partía el alma porque yo con ese hombre hablaba".

Además, aclaró que las personas que saquearon el hogar no tienen relación con la familia del niño. "Había gente de afuera que empezó a robar las cosas. Quedamos manchados nosotros. Esto no tiene que pasar más", aseguró.

Por último, solicitó más seguridad en la zona: "Necesitamos más custodia porque nos viven amenazando a la familia. Espero que la llegada del ejército se cumpla no sólo en este barrio, sino a nivel nacional para que no pase más esto".