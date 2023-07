El descargo de Batistuta tras la grave acusación de explotación laboral

"Contamos con un médico laboralista y una licenciada en seguridad e higiene de industria permanentemente para verificar las condiciones de todo el establecimiento. Esas imágenes son de hoy dentro del campo. Todo esto y más, ¿es incumplir?", añadió.

https://twitter.com/GBatistutaOK/status/1676749593294282752 ESTAS SON LAS 35 CASAS PARA USO DE NUESTRO PERSONAL RURAL Y SUS FAMILIARES , CONSTRUIMOS UNA CASA POR AÑO , SE INVIRTIÓ EN LA ESCUELA CAMINOS ENERGIA ELÉCTRICA Y PANTALLAS SOLARES .NUESTROS TRABAJADORES SE ENROLAN CONFORME A DERECHO DE LA LCT Y DEL ESTATUTO DEL PEÓN RURAL. pic.twitter.com/NYGf4qlSeP — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) July 6, 2023

La acusación contra Gabriel Batistuta por "condiciones inhumanas" de sus trabajadores

Según confirmó José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), "en un campo en Santa Fe, que pertenece a Batistuta, encontramos trabajadores en situaciones deplorables, explotados".

Durante una inspección se constató que había "trabajadores en condiciones deplorables. Hemos encontrado situaciones de explotación, en condiciones infrahumanas, sin agua ni comida. Parece que estamos detenidos en el tiempo", describió Voytenco en declaraciones a Radio La Red.

La visita al campo ganadero del goleador tuvo lugar luego de una denuncia anónima que alertó sobre la situación. "Nos llamó la atención primero la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver", afirmó Voytenco.

El secretario general de UATRE detalló que en el campo de Batistuta se encontraron "siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas", a quienes "no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad".

El dirigente se refirió también a las graves irregularidades que se constatan en la actividad rural, donde "el 70% de los trabajadores están en negro".

Los conflictos de Gabriel Batistuta con la Justicia

En agosto de 2022, la Justicia Federal de Reconquista ordenó embargar a Gabriel Omar Batistuta por más de $70 millones. Es por una nueva demanda en su contra que inició la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para exigirle el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que el exjugador se negó a abonar.

"No quise pagar un impuesto (a la riqueza) y me mataron. Mucha gente hizo la presentación, pero ¿vos sabés de otros, aparte de Carlos Tévez y Batistuta? No estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo", había dicho una semana antes, en diálogo con La Nación.

Batistuta formó parte de la lista de casi 200 personas con patrimonios superiores a los $200 millones que judicializaron el Aporte Solidario y Extraordinario para no cumplirlo. Entre ellos se destaca otro exfutbolista, Carlos Tévez.