El aterrador video de unos turistas que fueron atacados por cientos de abejas

La secuencia que fue publicada en su canal llamado The The Buddymoon y relataron el angustioso momento que vivieron.

"Fuimos atacados por un enjambre de abejas en el puente 9 Arch en Elle, Sri Lanka. Antes de visitar este famoso destino turístico, nunca habíamos oído hablar de las colmenas de abejas debajo del puente. No solo había una colmena... sino cuatro colmenas debajo de los arcos. Las abejas dentro de estas colmenas eran abejas melíferas gigantes, que tienen el doble del tamaño de una abeja melífera normal", describieron.

Luego detallaron el terrible momento: "Cuando nos atacaron, corrimos hacia el lado opuesto del puente, dejándonos separados durante 30 minutos sin ninguna comunicación. También nos llevaron de urgencia al hospital porque a mí (Dan) me picaron más de 50 veces y a Leanne más de 30 veces".

En el registro, las personas que comenzaron a ser picadas comenzaron a huir tratando de esquivar el ataque de los insectos. Pero Dan, trató de quedarse quieto pensando que las abejas no lo atacarían, pero su plan no funcionó.

Swarm of Bees Attack Us on the 9 Arch Bridge in Sri Lanka.