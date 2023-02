El abuelo de Lucio Dupuy, a minutos de que se conozcan las penas: "Espero que sea prisión perpetua"

En referencia a que la madre de Lucio y su pareja, no estarán presentes al momento de dar a conocer la pena, aseguró que "lo tomo como una burla" ya que “si ellas cometieron ese delito deberían afrontar en la cara recibir la sentencia”.

“Siento que hasta que no bajen el martillo, como dicen los jueces, yo no me voy a quedar tranquilo y no voy a especular nada porque no sabemos si es perpetua o que va hacer, pero lo que merecen es perpetua”, remarcó Ramón en diálogo con C5N.

Ramon Dupuy y el día después del juicio de Lucio Dupuy

El abuelo del menor, expresó que luego de que el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa de a conocer las penas que recibirán Magdalena Valenti y a su novia Abigail Páez, "comienza una gran lucha por la niñez".

“De aquí en adelante comienza una gran lucha por la niñez, a través de la Asociación Civil Todos por Lucio Dupuy de los cuales vamos a trabajar muy firme cuando se nos apruebe la ley y vamos a trabajar muy firme para que cambie todo el tema de la niñez, que no vuelvan a suceder casos aberrantes como sucedieron con Lucio”, explicó en diálogo con C5N.

Para finalmente agregar que, de cara a un futuro, “tienen que cambiar muchas cosas, compromiso, empatía, humanidad. Hoy por hoy la gente debería comprometerse más, los agentes del estado tendrían que solidarizarse un poquito y estar con los chicos”.