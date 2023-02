El 85% de los argentinos considera al calentamiento global como una grave amenaza

De todas formas, este porcentaje a nivel global ha disminuido ligeramente en comparación con sondeos anteriores: bajó 3 puntos versus el 2021 (86%) y ya venía con una leve baja versus 2020 (85%). En cuanto a los países, Estados Unidos (24%) y Polonia (21%) tienen el mayor porcentaje de población que no considera el calentamiento global una amenaza grave para la humanidad, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Mundial Anual WIN 2022 que explora las opiniones y creencias de 29.739 individuos de 36 países.

En Argentina, el 85% de los encuestados considera que el calentamiento global es una seria amenaza, presentando también una tendencia a la baja en este indicador: esta opinión desciende 5 puntos porcentuales desde las mediciones anteriores en 2021 y 2020.

Al analizar los países de Latinoamérica, vemos que mientras que Argentina (85%) y Chile (84%) se alinean al promedio global, México (93%), Ecuador (89%), Brasil, Perú y Paraguay (88% respectivamente) presentan niveles más altos de preocupación acerca de este problema medioambiental.

En nuestro país la preocupación por este tema cobra mayor importancia entre las mujeres que en los hombres (89% vs 80% respectivamente), lo que también ocurre a nivel global. Si analizamos los datos por edad, coinciden acerca de la magnitud del calentamiento global las generaciones más jóvenes y los mayores de 50 (90% de los de 16 a 24 años y 90% de los de 50 años y más, versus 79% de quienes tienen entre 25 y 49 años).

Por su parte, son los residentes del Gran Buenos Aires los que muestran mayor preocupación por el calentamiento (91%) opinión que desciende algo entre los porteños (86%) y quienes viven en el interior (84%).

¿Es demasiado tarde para frenar el cambio climático?

La percepción global de los individuos sobre si aún se puede hacer algo para detener el cambio climático está dividida. Mientras que para el 50% todavía hay tiempo para hacer algo contra el cambio climático, para el 45% de los encuestados, ya es demasiado tarde, un porcentaje que ha aumentado ligeramente en comparación con años anteriores, lo que significa que la población es cada vez más pesimista al respecto (2021: 43%; 2020: 40%).

África y América son las regiones del mundo donde los ciudadanos creen en mayor medida que aún se puede hacer algo para frenar el cambio climático (el 60% y el 54%, respectivamente, creen que aún no es demasiado tarde), mientras que los ciudadanos de Medio Oriente son los más pesimistas (sólo el 41% cree que aún no es demasiado tarde). Los kenianos destacan como los más optimistas, con un 87% de encuestados que consideran que aún no es demasiado tarde para frenar el cambio climático, en contraste con los filipinos (23%), indios (28%) e italianos (40%), que son los menos optimistas.

Nuestro país se alinea al promedio global: en Argentina es algo más alta la opinión de que aún hay tiempo para frenar el cambio climático (50%) que la que considera que ya es demasiado tarde (45%). Al comparar con la medición anterior, vemos que en nuestro país crece algo el optimismo de 45% en 2021 a 50% en 2022.

Cuando analizamos las opiniones de los países latinos de la región, Brasil, México y Paraguay se destacan por tener una mayoría que manifiesta que todavía hay tiempo para combatir el cambio climático (62% respectivamente).

“Ya es demasiado tarde para frenar el cambio climático”

En Argentina, de acuerdo a la Encuesta Global de WIN. VOICES!, se observa que el nivel socioeconómico bajo tiene una visión más negativa que los niveles medios y altos. Mientras que el 55% del nivel bajo sostiene que ya es demasiado tarde para luchar contra el cambio climático, el 36% considera lo opuesto. Por su parte, en los niveles altos y medios se manifiesta la opinión contraria: la gran mayoría (64% de los altos y 60% de los medios) sostiene que todavía hay tiempo para luchar contra este problema ambiental, versus el 36% que manifiesta que ya es tarde.

El 55% de los encuestados por WIN International, consultora mundial especializada en investigación de mercados y sondeos, publicó losa nivel global considera que los gobiernos no están tomando las medidas necesarias para cuidar el medioambiente (porcentaje superior al de 2021, que era del 51%). Cabe destacar que el 62% de los encuestados de la región de Asia Pacífico considera que su gobierno está tomando las medidas necesarias para cuidar el medioambiente, a diferencia del resto del mundo. Kenia, Paraguay y Croacia destacan como los países que consideran que los gobiernos no están haciendo mucho para cuidar el medioambiente.

Al consultar en Argentina por la performance de los gobiernos en materia de cuidado medioambiental, el 59% de los encuestados señala que los gobiernos no están tomando las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente versus un 33% que considera que sí lo hacen (creciendo esta opinión desde la última medición cuando un 25% consideraba que sí lo hacía).

Aunque la crítica argentina es algo superior en comparación con el promedio global (59% vs 55% respectivamente), vemos que es algo menor que la media regional (62%). Y cuando miramos a los países latinos, vemos que Paraguay y Perú se destacan por tener posturas significativamente más críticas hacia los gobiernos (80% y 70% respectivamente).

Entre los argentinos que expresan mayor disconformidad con las acciones medioambientales de los gobiernos, los que se muestran más críticos son los hombres (63%), aquellos entre 50 y 64 años (66%), los niveles altos (65%) y medios (62%) y los porteños (70%).

Vilma Scarpino, Presidenta de WIN International Association, comentó: “La Encuesta Mundial WIN lleva tres años haciendo un seguimiento de las opiniones sobre el cambio climático, y los resultados siguen siendo esenciales para comprender la percepción de los ciudadanos sobre la situación mundial. Los ciudadanos de todos los países son cada vez más pesimistas sobre si aún hay tiempo para luchar contra el cambio climático y, al mismo tiempo, reconocen cada vez más que sus gobiernos no están haciendo gran cosa para proteger el medioambiente."

Mientras que Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, afirmó que “el calentamiento global es reconocido por la amplísima mayoría de los ciudadanos como una amenaza relevante. Esto es muy importante ya que muestra que el tema está claramente instalado como problema, reconocer un problema es el primer paso para abordarlo. Sin embargo, preocupa que porcentajes muy altos de la población creen que es demasiado tarde para frenarlo.”