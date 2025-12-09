Dramático relato del profesor de kickboxing agredido por la espalda: "Tengo la cara quebrada en tres partes"

Alexis Acuña recibió un golpe a traición de otro hombre en un gimnasio de Carmen de Areco. Sufrió graves lesiones en la cabeza y el rostro. Deberá someterse a una compleja operación quirúrgica y pide ayuda para costear los gastos.

Alexis Acuña , un profesor de kickboxing de 35 años que fue brutalmente agredido a traición por otro hombre en un gimnasio de Carmen de Areco, deberá someterse a una compleja operación quirúrgica por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y el rostro.

Acuña, entrenador de diversas disciplinas de combate como taekwondo y artes marciales mixtas, recibió un golpe por la espalda que lo dejó inconsciente , tras lo cual la agresión continuó mientras yacía en el piso.

En un video publicado en sus redes sociales, el profesor detalló el alcance de sus heridas. "Tengo la cara quebrada en tres partes. Necesito una operación. Tengo que viajar a San Nicolás" , explicó, señalando además dificultades para modular correctamente.

El hombre agredido manifestó una profunda preocupación por la afectación a su carrera deportiva y la falta de cobertura para afrontar los costos médicos. "Yo soy un peleador que estaba preparado para pelear ya profesional. Una carrera de unos años en preparación, siendo profe. Me acaba de pasar esto" , sostuvo. Ante la ausencia de una obra social, Acuña lanzó un pedido de ayuda a la comunidad para costear "todos los gastos".

El entrenador especificó la gravedad de sus lesiones, que incluyen la necesidad de ser revisado por un oculista y un cirujano. Detalló que presenta heridas internas en el oído, lo que le provoca mareos y pérdida de audición. "No escucho, estoy mareado, tengo dolores de cabeza, me siento mareado. No puedo comer, no puedo abrir la boca. No estoy bien" , lamentó en el mensaje compartido a través de su página de Facebook Ale Nico Acuña Bj.

El profesor concluyó su mensaje con una nota de desesperación sobre su futuro profesional y personal: "No sé cómo va a terminar esto. Mi carrera, mi vida. Necesito ayuda", concluyó, mientras la justicia investiga el suceso.

Cómo fue la agresión por la espalda al profesor de kickboxing

La agresión ocurrió el pasado 3 de diciembre y fue perpetrada por un joven identificado con las iniciales P.P., cliente del gimnasio que asistía para realizar entrenamiento con pesas. El conflicto, que escaló a la violencia física, se originó días antes a raíz de quejas por desorden en el lugar. P.P. acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del establecimiento.

El conflicto se manifestó inicialmente a través de mensajes de WhatsApp que incluían amenazas por parte del agresor. En el intercambio, Acuña negó haber hecho comentarios malintencionados: "Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)", escribió el profesor.

Las amenazas se hicieron más explícitas en las respuestas del agresor, que buscaba un enfrentamiento directo. A esto, Acuña intentó desescalar la situación e invitó a resolver la disputa de manera deportiva: "Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)".

Ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el día del ataque. Las imágenes de seguridad muestran a Acuña invitando a P.P. a subirse a un ring y ofreciéndole guantes de boxeo, diciendo: "Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear". P.P. ignoró la invitación y continuó haciendo ejercicios con mancuernas.

El profesor de kickboxing tomó su teléfono y, supuestamente para pedir al personal que el agresor no asistiera más debido al hostigamiento, se dio vuelta. Fue en ese momento que P.P. aprovechó la distracción para golpearlo a traición en la cabeza, derribándolo. En el video se escucha a Acuña recriminarle: “Vos viniste acá a prepotearme”.

Mientras Acuña estaba inconsciente sobre un banco, el agresor continuó golpeándolo y lo arrojó al piso, donde le propinó patadas. Durante la agresión, se escuchó a P.P. increpar a la víctima: “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?”.

Acuña sufrió fracturas en el pómulo derecho y en el maxilar derecho, requiriendo intervenciones quirúrgicas especializadas en San Nicolás. La causa por lesiones graves quedó a cargo de la UFI 4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado de la causa en su contra, pero permanece en libertad. La familia de la víctima inició una campaña de colaboración para costear los gastos médicos y de traslado.