13 de octubre de 2026 Inicio
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Dos jóvenes acosaron sexualmente a una adolescente con un robot teledirigido

El hecho ocurrió en Alemania. El robot tocó a una chica de 16 años frente a un local de comida rápida. Dos varones filmaron la escena y la transmitieron en vivo por redes sociales. Les confiscaron los teléfonos.

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El robot se acercó por detrás y le tocó el trasero a la adolescente.

El robot se acercó por detrás y le tocó el trasero a la adolescente.

Foto: Polizei Köln

La Policía de Colonia, en el oeste de Alemania, investiga un supuesto acoso sexual de un robot, posiblemente teledirigido, a una chica de 16 años. El hecho ocurrió en la noche del sábado frente a un restaurante de comida rápida.

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La adolescente estaba con dos amigas cuando un robot de 1,20 metros, de color rojo y dorado, se acercó por detrás. Según la Policía, le tocó el trasero e hizo movimientos que sugerían un acto sexual.

El dueño del aparato, otro joven de 16 años, y un acompañante de 19 filmaron la escena. Según la versión policial, la retransmitieron y la comentaron en directo en redes sociales.

Una patrulla, alertada del hecho, acudió al lugar poco después. Los agentes encontraron el robot guardado en el maletero de un vehículo y lo incautaron.

La Policía investiga cómo funcionaba el robot y denunció a los dos varones

La investigación debe establecer si alguien controlaba el aparato a distancia. La Policía lo informó en un comunicado: "Cómo funcionaba el robot en el momento de los hechos y si alguien estaba dirigiendo sus movimientos a distancia es objeto de una investigación por parte de la Policía Criminal".

A los dos varones les confiscaron los teléfonos móviles. Los denunciaron por sospecha de acoso sexual. De acuerdo con el Código Penal alemán, ese delito se castiga con penas de prisión de a partir de seis meses.

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