Dos jóvenes acosaron sexualmente a una adolescente con un robot teledirigido El hecho ocurrió en Alemania. El robot tocó a una chica de 16 años frente a un local de comida rápida. Dos varones filmaron la escena y la transmitieron en vivo por redes sociales. Les confiscaron los teléfonos. Por Agregar C5N en









El robot se acercó por detrás y le tocó el trasero a la adolescente. Foto: Polizei Köln

La Policía de Colonia, en el oeste de Alemania, investiga un supuesto acoso sexual de un robot, posiblemente teledirigido, a una chica de 16 años. El hecho ocurrió en la noche del sábado frente a un restaurante de comida rápida.

La adolescente estaba con dos amigas cuando un robot de 1,20 metros, de color rojo y dorado, se acercó por detrás. Según la Policía, le tocó el trasero e hizo movimientos que sugerían un acto sexual.

El dueño del aparato, otro joven de 16 años, y un acompañante de 19 filmaron la escena. Según la versión policial, la retransmitieron y la comentaron en directo en redes sociales.

Una patrulla, alertada del hecho, acudió al lugar poco después. Los agentes encontraron el robot guardado en el maletero de un vehículo y lo incautaron.

La Policía investiga cómo funcionaba el robot y denunció a los dos varones La investigación debe establecer si alguien controlaba el aparato a distancia. La Policía lo informó en un comunicado: "Cómo funcionaba el robot en el momento de los hechos y si alguien estaba dirigiendo sus movimientos a distancia es objeto de una investigación por parte de la Policía Criminal".