Diego Brancatelli: "Voy muy a fondo, pero llega un momento en que al freno lo apretás"

A lo largo de los años, su nombre se armado su propio camino en el mundo del periodismo inclinado a la política, pese a haber dado sus primeros pasos en el deporte. Sentado frente a Leandro Rud, el periodista de Argenzuela reconoció que por su personalidad sabe que despierta “cariño” por un lado y que hay gente que no me quiere, por otro. "Eso es muy bueno cuando llegan los mimos y hay que bancársela cuando llega la parte de los que no te quieren", reconoció.