Día de la Memoria: Wado de Pedro y el crudo relato de su calvario

En esa línea añade que en ese momento, se produce un tiroteo muy fuerte en la casa donde estaba viviendo junto a sus padres. "Yo me salve de las balas por el cuerpo de ella, ella me refugia en la bañadera y se puso encima de mí para protegerme", explicó.

Años después, en 1996, De Pedro retornó a esa vivienda: "Le toque el timbre a la vecina de la casa donde fue el operativo, me dejó pasar a la casita del fondo y está el baño todavía con los tiros en la puerta y en las paredes. Cuando veo eso pienso en lo que pasé, fue muy duro, seguramente de ahí a mí me secuestran, estuve apropiado por alguna familia de militares por unos meses. Después por gestiones familiares me devuelven, pero estamos ante un hecho más de los miles que pasaron en la dictadura, donde se vivió mal. Se vivió mal y después, el después".

Finalmente, contó como vivió el surgimiento de HIJOS en el año 1995. "Eso no lo tenía dimensionado como una actividad política, sino lo tenía dentro de las necesidades personales. Tenía la intención de compartir con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres, tenía ganas de compartir primero las experiencias personales y después tenía ganas de ver cómo podíamos hacer para que deje de haber impunidad en la Argentina", finalizó el mandatario.