Detuvieron al militante de Javier Milei que amenazó al equipo de C5N en Casa Rosada

Según el relato del periodista Néstor Dib, se trató de un joven de 20 años y físicamente entrenado: “ Tenía la remera de La Libertad Avanza y se paró a una baldosa de distancia mirándome fijo. Me dio la sensación de que no era una cosa personal, sino con el canal”.

“Le pedí que se corriera, él siempre con la mirada amenazante. Yo le dije que si seguía lo iba a denunciar. Nos levantamos, corrimos la cámara, y enseguida me salió al cruce”, narró.

El cronista de C5N contó el momento de máximo dramatismo durante la interacción con su agresor y agregó: “Vos y yo nos vamos a encontrar varias veces, no me vas a decir que me vas a denunciar. Te voy a matar”.

Ante este panorama, y con la garita de la Policía de la Ciudad de la Casa Rosada de testigo y las cámaras de seguridad, el periodista se decidió a hacer la respectiva denuncia.

“Que la ministra Bullrich vea cómo a las 9:12 y 9:15 me levanto con dos sillas y cómo este sujeto me sale al cruce para amenazarme”, comentó.