Desde Salud alertaron por un aumento de casos de dengue y chikungunya

Por otro lado, se constataron cuatro casos de dengue que no realizaron viajes al exterior y otros diez que habían regresado al país.

"Ante el reporte de aumento de casos de fiebre chikungunya en Paraguay y el comienzo de la temporada estival de mayor riesgo para la transmisión de arbovirosis en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación insta a los equipos de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica de dengue, chikungunya y otras arbovirosis", indica el comunicado oficial de la cartera liderada por Carla Vizzotti.

Además, instaron a "optimizar el diagnóstico diferencial de patologías asociadas al Síndrome Febril Agudo Inespecífico, verificar la preparación de los servicios de salud para la atención adecuada de los casos, implementar las acciones de control ante todo caso sospechoso y difundir las medidas de prevención y control en la población".

Por otra parte, el Ministerio de Salud aclaró que no se registran casos autóctonos de Zika en el país desde el 2018. “Si bien no se ha detectado aún circulación local de arbovirosis, es fundamental recordar que Argentina no es un país endémico para dengue, chikungunya o Zika, pero sí presenta una amplia distribución de su principal vector, el mosquito Aedes aegypti”, recordaron desde Salud.