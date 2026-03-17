17 de marzo de 2026 Inicio
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Desalmados: el mensaje que le enviaron los asesinos del remisero de San Justo a su pareja después de matarlo

Eduardo Gómez salió a trabajar y fue atacado por motochorros que le robaron y le dispararon. La mujer de la víctima le escribió para saber si había llegado y obtuvo una cínica respuesta.

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El remisero murió desangrado.

El remisero murió desangrado.

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Luego del asesinato del remisero Eduardo José Gómez cuando salía de su casa y se dirigía al trabajo, su pareja reveló que recibió un cínico mensaje de los asesinos haciéndose pasar por él, quien ya estaba muerto.

Se reveló la identidad del policía: Matías AlejandroVizgarra Riveros.
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Según la investigación, el ataque de motochorros ocurrió antes de las 6:30 del domingo en la esquina de Guatemala y Moldes. Todos los días salía a esa hora y lo pasaban a buscar, pero como su compañero se demoró, salió a caminar igual.

En el relato de Maribel, su pareja, contó que conversaron previo a su salida y ella le pidió que aguardara, pero él intentó tranquilizarla con el fin de no demorarse: “Ahí vinieron”. Sin embargo, nunca llegó a la remisería porque a las dos cuadras lo asaltaron y le dispararon.

Gómez se defendió del ataque, pero uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó. Se llevaron sus cosas y huyeron. Entre todo lo suyo, estaba su celular, al cual Maribel comenzó a mandarle mensajes para preguntarle si había llegado.

Pero mientras su marido se desangraba en la vereda, los asesinos le contestaron: “Sí, llegué bien”. Pero no era Eduardo, sino los asesinos. El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza es quien lleva el caso adelante y detuvo a Dylan Ramón Portillo, de 20 años, y al primo Brian Portillo, quien sería el autor del crimen.

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