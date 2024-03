Denuncian detenciones arbitrarias contra artistas que participaron del 24 de marzo

A pesar de que no hubo operativos policiales durante la realización de la marcha del 24 de marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y de que no se realizó el protocolo "antipiquete" de Patricia Bullrich , al término de la movilización se denunciaron hechos de detenciones arbitrarias contra personas que se acercaron a Plaza de Mayo en defensa de la democracia.

"Un grupo de participantes del colectivo que realiza montajes artísticos durante las marchas del 24, sufre la retención de 3 vehículos por parte de la Policía de la Ciudad desde hace por lo menos una hora, sin que medie explicación alguna. No hay violencia ni represión, pero la situación es tensa, además de inexplicable", dice el texto que acompaña la publicación de La Retaguardia.

"Ante la llegada de abogados del CeProDH y Correpi les informaron que labrarían un acta por ´ocupación indebida del espacio público´", agregaron minutos después.

En el video, la integrante de Fin de un mundo contó que el colectivo de artistas participa y realiza intervenciones en todas las marchas del 24 de marzo hace más de 12 años.

En esta ocasión narró que todo se desarrolló en paz y en normalidad pero una vez terminado el acto y su participación, cuando comenzaron a desconcentrar y los vehículos que usan para trasladar materiales de técnicas ya se estaban retirando, fueron detenidos por motos de la policía en la Avenida 9 de Julio.

"No sabemos por qué están deteniendo a los vehículos. Están nuestros compañeros detenidos acá. No sabemos nada. Veníamos desconcentrando tranquilos, con la mejor organización. No hay motivos para que nos detengan. Nos queremos ir a nuestras casas", expresó la mujer.

En las imágenes se ven a los vehículos y a los manifestantes detenidos rodeados de un número exagerado de motos de la policía porteña.

Qué es el Colectivo Fin de Un Mundo

El Colectivo Fin de Un Mundo es un colectivo de artistas y trabajadores de la cultura que surge en la Ciudad de Buenos Aires durante 2012. Sus intervenciones, tal como lo definen en su declaración de principios, buscan generar “espacios-tiempo de expresión grupal sobre cuestiones sociales”.