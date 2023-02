Denuncia contra Fabián Gianola por abuso sexual: se conoció cuál será el Tribunal que lo juzgará.

Aguirre reiteró en varias oportunidades que fue abusada sexualmente por Gianola. "Estábamos en pleno aire, yo trabajaba de columnista en la radio. De pronto, me mete la mano en la cola, me agarra un cachete y yo me sobresalto", reveló en una entrevista.

Adrián Tenca, en tanto, será el abogado defensor de Gianola durante el juicio que todavía no tiene fecha.

SE DESIGNÓ EL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ A FABIÁN GIANOLA POR ABUSO SEXUAL

- Se trata del Tribunal Oral 3

- El fiscal de juicio será Andrés Madrea

- Es por los abusos denunciados por Viviana Aguirre pic.twitter.com/DfYfC5gZoS — Vía Szeta (@mauroszeta) February 7, 2023

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.