Dengue: confirman la primera muerte en la ciudad de Santa Fe

El secretario de Salud, Jorge Prieto, advirtió que la mujer "no tenía comorbilidades" y detalló que la muerte se produjo "al día 10 de la confirmación de la sospecha de este virus", además de que era proveniente "del barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe".

Además, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, afirmó que la paciente tenía la edad como único factor de riesgo y precisó cómo empeoró el estado de salud de la mujer. "Comenzó con un cuadro clínico típico, de fiebre, cefalea y mialgia, consulta el día cinco porque ya tenía un cuadro más grave, por lo cual queda internada, y fallece a los 10 días", expresó.

"Primero hay sospecha de varias enfermedades y cuando fue la sospecha de dengue hubo que hacer una serie de pruebas. No fue fácil diagnosticar, pero eso es algo habitual", agregó Cudós acerca de la detección de la enfermedad.

En tanto, acerca de cómo continuará la situación del dengue en Santa Fe: "No estamos en el pico todavía, porque hay un retraso en las notificaciones. Va a seguir aumentando y no sabemos cuándo va a ser el pico. Esta baja de temperatura no sabemos cuánto va a durar, puede ser temporaria. No nos confiemos en que bajó la temperatura, los mosquitos siguen en nuestras casas".

El dengue en Santa Fe

Cudós, sobre el informe semanal que se da a conocer los jueves, afirmó que "los casos con residencia en la provincia son 10.805, la gran mayoría, en el departamento General Obligado", zona en la que se registraron 6.665 casos.

También agregó que los contagios "subieron muchísimo en el departamento de Rosario, con 2.069, y en el departamento de La Capital, con 456 casos, de los cuales 476 pertenecen a Santa Fe".

"Subieron muchísimo en departamento Rosario, con 2.069, y departamento La Capital, con 456 casos, de los cuales 476 pertenecen a Santa Fe", advirtió la funcionaria respecto a los casos.